7 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
07 Mart 2020 Cumartesi
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Merkür’ün Koç burcunda 5. Eve girmesiyle beraber daha gergin bir ruh halindesiniz. Bu gerginliğinizi sevdiğiniz insanlara yansıtmamaya çalışmalısınız. Aslında gerilmek için hiçbir sebebiniz yok, bunun farkına varın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sabah konuştuğunuz insanlara ayrıca dikkat etmelisiniz. Masumca kurulmuş gibi gözüken cümleler aslında canınızı yakmayı hedefliyor olabilir. Kendinizi bu durumdan korumalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Neden herkesle arkadaş olmaya çalışıyorsunuz ki? Dünya üzerindeki tüm insanlarla iyi anlaşabilme ve onları sevme imkânınız yok. Bunu yapmak için kendinizi zorlamamalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlar sizi nasıl ikna edeceklerini iyi biliyorlar. Zaaflarınızı herkese göstermemeye çalışın. Herkes yakın arkadaşlarınız kadar iyi niyetli olmayabilir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşmeyi ve farklı etkinliklerde boy göstermeyi bu aralar çok seviyorsunuz. Şu an o kadar güzel bir zamandasınız ki bu etkinliklerde kuracağınız bağlantılar ilerleyen zamanlarda işinize çok yarayacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dürüst olmak bazen dünya üzerindeki en zor şeymiş gibi gelebilir çünkü söyledikleriniz karşınızdakinin hoşuna gitmeyecektir. Yine de bunu göze alıp gerçekleri söylemelisiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evren bugün hayatınıza alışılmışın biraz dışında davranışlara sahip olan insanlar gönderebilir. Onları garipsemeyi bırakın ve neler öğrenebileceğinize bakın!
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı tarzdaki müzikleri dinleyerek beyninizin farklı bölgelerinin çalışmasına olanak tanıyın. Bugün sizin için en iyi olacak müzik türü klasik müzik.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok büyük bir zafer kazanmış olabilirsiniz fakat bunu herkese duyurarak kutlamamanız sizin için daha iyi olacaktır. Sizi kıskanan insanların gözüne başarınızı sokmak için doğru zaman değil.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayları objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz bugün gerçekten çok değerli. Bu özelliğiniz önünüzdeki seçenekleri düzgün bir şekilde analiz etmenizle kalmayacak aynı zamanda gereksiz tartışma ortamlarından da kaçınmanızı sağlayacak.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle ilgili düşünceleriniz bu aralar aklınızı çok kurcalıyor. Geçmişte yaşanılan bir sağlık sorununun tekrarlama ihtimali sizi çok endişelendiriyor olmalı. Ortada herhangi bir sorun olmadıkça kendinizi üzmeyin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sakin insanlarla vakit geçirdiğinizde çok sıkıldığınızı fark edeceksiniz. Sizin eğlence anlayışınıza daha yakın olan insanlarla beraber olun. Size sakinlik değil, eğlence lazım!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanatsal tarafınız bugün ağır basıyor. Sanat eserleri hakkında derinlemesine araştırma yapmak ve bu eserlerin ne anlam ifade ettiğini düşünmek için güzel bir gün.
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