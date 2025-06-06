Günlük burç yorumları: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Venüs bugün Boğa burcuna geçiyor ve 4 Temmuz'a kadar bu burçta ilerleyecek; bu burçta oldukça iyi performans gösterir. Boğa burcunda Venüs, kendini rahat, duyusal, tatmin olmuş ve belki de sahiplenici hisseder. Bu döngü boyunca güvenliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarız ve kalıcı şeylere daha çok değer veririz. Aslında, Boğa burcundaki Venüs değer ve kıymet yargımızı geliştirir ve güçlendirir. Önümüzdeki haftalarda hazza olan iştahımız güçlü olacaktır. Belirsizlik bizi her zamankinden daha fazla rahatsız eder; aşkta ve neşede heyecandan çok istikrara yöneliriz.Merkür bugün Pallas ile üçgen ve Şiron ile altmışlık açı yapıyor; bu da problem çözme becerilerimizi ve iletişimimizi geliştiriyor. Sağlıklı diyaloglar başlatmak için fırsatlar doğabilir. Sorunlara bütünsel yaklaşıyoruz ve iyi niyetimiz sıcak sohbetlerin önünü açıyor. Geçmiş deneyimlerden öğrenerek tartışmalara katılıyoruz. Kendimizi daha net ifade ediyor ve başkalarına bir şeyler öğretme konusunda başarılı oluyoruz. Düşünce ve fikirlerimizi düzenleme, kalıpları fark etme yetimiz belirginleşiyor. Planlar, listeler ve bağlantılar kurmaktan keyif alabiliriz. Ay günün çoğunu Terazi burcunda geçiriyor, ancak bu gece Akrep burcuna geçiyor. Ay, akşam saatlerinden itibaren boşlukta olacak; bu saatten önceki son açısı Jüpiter ile yaptığı üçgen olacak ve ardından Akrep burcuna geçecek.