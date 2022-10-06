Günlük burç yorumları: 7 Ekim 2022 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Artık gerekli ilişkiler başlayabilir. Siz ve bu diğer kişinin iyi bir eşleşme olduğunu düşünmemiş olabilirsiniz ve enerjileriniz zaman zaman çatışabilir, ancak yine de bu ortaklık sizin için faydalı olabilir. Mevcut bağlantılarda da anlaşmazlıklar fark edebilirsiniz, ancak bu sorunlar ortadan kaldırılabilir. Daha sonra, muhtemelen bu kişiyle daha yakın hissedeceksiniz. Diğer kişinin duygularını duymaya ve karşılığında kendinizinkini paylaşmaya istekli olmak, son derece güçlü sonuçlar doğurabilir.