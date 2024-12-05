Günlük burç yorumları: 7 Aralık 2024 Cumartesi

Mars durağanlaşıyor ve gerilemeye başlıyor; Mars 23 Şubat 2025'e kadar gerilemeye devam edecek. Bu gerileme döngüsü Aslan burcunda başlıyor ve Ocak ayının başında Yengeç burcuna geri dönecek. Şu anda mevcut projelerimizi, istediklerimize ulaşma yaklaşımımızı ve arzu doğamızı yeniden değerlendirmeye başlamak için konumlanmış durumdayız. Mars enerjisi temelde içe dönüktür; içselleştirilmiş, yoğunlaşmış, kişiselleştirilmiş ve belki de baskı altına alınmış olabilir. Bu döngüde pasif-agresif davranışlar görülebilir. Sorunları doğrudan ele almak yerine, bizler problemleri ya da tartışmaları başlatıyor olabiliriz. Ancak, bu içsel motivasyonlarımızı ve arzularımızı daha iyi öğrenmek, eski projeleri ve ilgi alanlarını yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir. Bu gerilemenin ilk kısmı Aslan burcunda olacak. Gurur bizi daha yüksek noktalara taşıyabilir, ancak aynı zamanda gerçek duygularımızı ifade etmemize engel olabilir ya da deneyimlerimizden ve başkalarından gerçek anlamda ders almamızı engelleyebilir. 6 Ocak'a kadar Mars Aslan burcunda gerilerken, daha fazla sızlanma veya bir noktayı belirtmek için geri çekilme görebiliriz. Aslan çocukları, yaratıcılığı, eğlenceyi, eğlenceli faaliyetleri ve romantizmi yönetir. Bu nedenle, bu konularda yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Bu konularda bazı hayal kırıklıkları veya kaygılar hissedebiliriz. Sağlık sorunları bir faktör olabilir (özellikle Aslan'ın yönettiği kalp gibi alanlarda) ve Mars gerilemesi süresince kazalar mümkün olabilir. Bugün, vites değiştiriyoruz, bu da yargılamayı ertelemenin daha iyi olduğunu gösteriyor. Gerileyen Merkür, bugün Venüs ile yarım kare, Satürn ile ise kare yaparak iletişimi daha da karmaşıklaştırıyor. Sözcüklerimiz kalbimizdekini yansıtmayabilir. Kelimeleri tam doğru hale getirmeye çalışırken, hassasiyet konusunda eksik kalabiliriz. Bir konuda iki zihinli olabiliriz, kararlar almak zorlaşabilir. Yine de işbirliği yapma konusunda ekstra çaba harcıyoruz. Merkür-Satürn açısı ilk kez 12 Kasım'da, Merkür doğruyken gerçekleşmişti ve 27 Aralık'ta tekrar edecektir. Hatalar, olumsuz düşünceler, eleştiriler ve yanlış anlamalar artabilir. Kasım ayında iletilen bir şeyin şimdi düzeltilmesi veya yeniden odaklanılması gerekebilir. İletişim engelleri veya zorlukları mümkün olabilir. Gecikmiş, korunan ya da zıt iletişimlerin sonuçlarıyla uğraşıyor olabiliriz. İçgüdülerimize güvenmek zorlaşabilir, düşüncelerimiz veya konuşmalarımız bu etki altında doğal bir şekilde akmayabilir. Geçmiş sorunlar gözden geçirilmeyi veya daha fazla dikkati gerektirebilir. Bu gece, Venüs ile Seres, ikisi de Kova burcuna geçmeden hemen önce hizalanacak (yarın erken saatlerde). Bir kişiye, aktiviteye veya projeye daha fazla kalp ve özel ilgi dökerken, kendimizi hoş bir şekilde bağlı hissedebiliriz, birbirimizi beslemek ve desteklemek daha doğal hale gelebilir. Aynı zamanda, Kova burcundaki Venüs ve Seres Plüton'a doğru ilerlerken, ilerleyebilmek ve taze bir başlangıç yapmak için tutumumuzu gevşetmemiz gereken bir alanı fark edebiliriz.