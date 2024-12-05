Günlük burç yorumları: 7 Aralık 2024 Cumartesi

7 Aralık 2024 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 05 Aralık 2024 23:28 Güncelleme: 05 Aralık 2024 23:29
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  • Mars durağanlaşıyor ve gerilemeye başlıyor; Mars 23 Şubat 2025'e kadar gerilemeye devam edecek. Bu gerileme döngüsü Aslan burcunda başlıyor ve Ocak ayının başında Yengeç burcuna geri dönecek. Şu anda mevcut projelerimizi, istediklerimize ulaşma yaklaşımımızı ve arzu doğamızı yeniden değerlendirmeye başlamak için konumlanmış durumdayız. Mars enerjisi temelde içe dönüktür; içselleştirilmiş, yoğunlaşmış, kişiselleştirilmiş ve belki de baskı altına alınmış olabilir. Bu döngüde pasif-agresif davranışlar görülebilir. Sorunları doğrudan ele almak yerine, bizler problemleri ya da tartışmaları başlatıyor olabiliriz. Ancak, bu içsel motivasyonlarımızı ve arzularımızı daha iyi öğrenmek, eski projeleri ve ilgi alanlarını yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir. Bu gerilemenin ilk kısmı Aslan burcunda olacak. Gurur bizi daha yüksek noktalara taşıyabilir, ancak aynı zamanda gerçek duygularımızı ifade etmemize engel olabilir ya da deneyimlerimizden ve başkalarından gerçek anlamda ders almamızı engelleyebilir. 6 Ocak'a kadar Mars Aslan burcunda gerilerken, daha fazla sızlanma veya bir noktayı belirtmek için geri çekilme görebiliriz. Aslan çocukları, yaratıcılığı, eğlenceyi, eğlenceli faaliyetleri ve romantizmi yönetir. Bu nedenle, bu konularda yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Bu konularda bazı hayal kırıklıkları veya kaygılar hissedebiliriz. Sağlık sorunları bir faktör olabilir (özellikle Aslan'ın yönettiği kalp gibi alanlarda) ve Mars gerilemesi süresince kazalar mümkün olabilir. Bugün, vites değiştiriyoruz, bu da yargılamayı ertelemenin daha iyi olduğunu gösteriyor. Gerileyen Merkür, bugün Venüs ile yarım kare, Satürn ile ise kare yaparak iletişimi daha da karmaşıklaştırıyor. Sözcüklerimiz kalbimizdekini yansıtmayabilir. Kelimeleri tam doğru hale getirmeye çalışırken, hassasiyet konusunda eksik kalabiliriz. Bir konuda iki zihinli olabiliriz, kararlar almak zorlaşabilir. Yine de işbirliği yapma konusunda ekstra çaba harcıyoruz. Merkür-Satürn açısı ilk kez 12 Kasım'da, Merkür doğruyken gerçekleşmişti ve 27 Aralık'ta tekrar edecektir. Hatalar, olumsuz düşünceler, eleştiriler ve yanlış anlamalar artabilir. Kasım ayında iletilen bir şeyin şimdi düzeltilmesi veya yeniden odaklanılması gerekebilir. İletişim engelleri veya zorlukları mümkün olabilir. Gecikmiş, korunan ya da zıt iletişimlerin sonuçlarıyla uğraşıyor olabiliriz. İçgüdülerimize güvenmek zorlaşabilir, düşüncelerimiz veya konuşmalarımız bu etki altında doğal bir şekilde akmayabilir. Geçmiş sorunlar gözden geçirilmeyi veya daha fazla dikkati gerektirebilir. Bu gece, Venüs ile Seres, ikisi de Kova burcuna geçmeden hemen önce hizalanacak (yarın erken saatlerde). Bir kişiye, aktiviteye veya projeye daha fazla kalp ve özel ilgi dökerken, kendimizi hoş bir şekilde bağlı hissedebiliriz, birbirimizi beslemek ve desteklemek daha doğal hale gelebilir. Aynı zamanda, Kova burcundaki Venüs ve Seres Plüton'a doğru ilerlerken, ilerleyebilmek ve taze bir başlangıç yapmak için tutumumuzu gevşetmemiz gereken bir alanı fark edebiliriz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, düşünceniz yaratıcı ve başkalarına nasıl davrandığınızla öne çıkabilirsiniz. Özellikle liderlik yapmayı, bir durumu yönetmeyi ya da önemli bir projeye veya amacınıza özel bir sevgi dökmeyi keyifli bulabilirsiniz. Kariyeriniz veya işinizle ilgili bir problemi çözmek için iyi bir gün. Ayrıca gerilemeye başlauyan Mars etkisiyle 23 Şubat'a kadar hayatınızdaki bazı alanları yeniden değerlendiriyor olabilirsiniz; özellikle heyecanınızı kaybettiğiniz alanları. Gerileme döngüsünün ilk ayında, bu daha çok romantizm, yaratıcı projeler, boş zaman, kendini ifade etme ve hobilerle ilgili. Bir sevgili veya çocukla olan ilişkiniz daha karmaşık hale gelebilir (ya da öyle görünebilir). Yeniden odaklanma, geri adım atma ve gözden geçirme şu an gerekli ve öneriliyor. Cevaplar için geçmişe dönüyor olabilirsiniz. Bir kalp değişimi yaşanabilir ya da neyi sevdiğinizi veya keyif aldığınızı sorguluyor olabilirsiniz, bu da yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Şu anda ilişkilerinizde birikmiş öfke, hayal kırıklığı ve pasif-agresif davranışlara dikkat edin. Hayatınızdaki işlevsiz alanları yavaş ama emin adımlarla doğru yola sokmak için ne gerekiyorsa yapın. Bugün, ilerlemeye çalışmak yerine, nazik olun ve stratejiler planlayın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, ruhunuzu besleyen durumlara ve hobilere yöneliyorsunuz. Yeni bir şeyler öğrenmek veya deneyimlemekten, belki de ilginç bir tartışma ya da fikir alışverişinden oldukça keyif alabilirsiniz. Güncellenmesi gereken şeylere odaklanın, çünkü iyileştirme yapıyormuş gibi hissetmek tam olarak ihtiyacınız olan şey olabilir. Öfke gibi olumsuz duygulardan kurtulmak kolay olabilir. Şubat'a kadar hayatınızdaki ev yaşamı, aile, evsel işler, öğrenim, ulaşım ve iletişim alanlarında bazı yeniden değerlendirmeler, gecikmeler veya geri adımlar yaşanabilir. Olaylar, bu alanlarda sizi yavaşlatmaya çalışıyormuş gibi görünebilir, bu da sizi, bu hayat bölümlerini nasıl yönettiğinizi gözden geçirmeye zorlayabilir. Nihayetinde, bu, sizi yakalamak ve hayatınızda gerekli düzenlemeleri yapmak için bir fırsat sunar. Bugün, Mars durağan bir konumda olduğundan, arzularınızı anlamak zor olabilir. Unutmayın ki aceleci kararlar almak erken olabilir, bu yüzden derin bir nefes alın ve büyük bir şeye atlamamaya özen gösterin. İlerledikçe gömülü öfke ve kızgınlıklarla başa çıkmanız gerekebilir. Gerilemenin ilk ayında, evle ilgili projeleri gözden geçirmek, onarımlar yapmak veya yaşam koşullarınızı ele almak gerekebilir. Küçük rahatsızlıklara rağmen, yeni ve geliştirilmiş bir ev yaşamı ve aile ile ilişkiler yolunda ilerliyorsunuz. Bu birkaç ay sürebilir, ancak yaptığınız işler ödüllendirici olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün sezgisel yetenekleriniz oldukça güçlü, ve duygusal ya da ilişkisel sorunlara bir çözüm ya da farkındalık getirebilirsiniz. Size yakın olan kişilerle şefkatli jestler ve etkileşimler olabilir ya da şu anda bir arkadaşınız veya sevgilinizle daha da yakınlaşabilirsiniz. İlginç bir aktivite, araştırma yapmak veya bir gizemi çözmekten büyük keyif alabilirsiniz. 23 Şubat'a kadar retro hareketi sürecek. Bu döngünün ilk ayında Mars, iletişim alanınızda hareket ediyor, ardından finans alanınız devreye girecek. Yeniden değerlendirme yapmanız, beklemeniz ya da geri adım atmanız gereken alanlar arasında öğrenim, ulaşım, çalışmalar, kişisel ilgi alanları ve bağlantılar bulunuyor. Gecikmeler, zorluklar veya görünürdeki geri adımlar, bu konularda enerjinizi ve heyecanınızı yeniden organize etmeniz gerektiğini size hatırlatabilir. Kişisel ilgi alanlarınız veya çalışmalarınız, yeni bilgiler gelene kadar ya da hedeflerinizi ve arzularınızı daha yakından keşfetmeye başlamadıkça daha az heyecan verici ya da canlandırıcı olabilir. Kendinizi ifade etme, fikirlerinizi savunma konularında ya da komşularınız ve kardeşlerinizle zorluklar yaşanabilir. Önümüzdeki haftalarda ne ile, nasıl iletişim kurduğunuza özellikle dikkat etmeye çalışın. Eski çalışmalarınıza, derslerinize ya da projelerinize geri dönmeniz veya mevcut olanlarda gecikmelerle karşılaşmanız gerekebilir, bu da bazı revizyonlar ve yaratıcı planlamalar yapmanızı gerektirebilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yemgeç, bugün, özellikle bir ilişkide denge sağlamaya odaklanabilirsiniz ve müzakereleriniz adil ve verimli olacaktır. Bugünün sırrı denge ve sabırda yatıyor. 23 Şubat'a kadar retro hareketi sürecek. Bu retro döngüsünün ilk ayında, Mars büyük ölçüde kişisel finanslar, iş ve rahatlık seviyelerinizi etkiler. Bu dönem boyunca, kariyer veya itibarla ilgili gecikmeleri ele almanız gerekebilir. Bazı kararların yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Para konularının gözden geçirilmesi gerekebilir ve bu oldukça faydalı olacaktır. Üzerinde çalıştığınız bir para kazanma fikri bazı engellerle karşılaşabilir. Şu anda dikkat ve belki de kaygı duyguları ön planda olabilir. Bu döngüde para ve güvenlik meseleleri sizin için son derece önemli, ancak önceki kadar doğrudan ve kolay değil. Planlarınızı yeniden düşünme, gözden geçirme ve yeniden organize etme zamanı. Aslında, halihazırda devam eden işleri faydalı bir şekilde düzenlemek için değerli bir zaman.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, hırslarınızı ilerletmeye veya sağlık hedeflerinizi desteklemeye yardımcı olabilecek değerli bilgiler öğrenebilirsiniz. Şekil almayı veya düzenlemeyi hedefleyen çabalarınız verimli olabilir. Mars'ın retro döngüsünün ilk ayında Mars, burcunuzda kalacak, ardından Mars, özel hayat alanınıza geri dönecek. 23 Şubat'a kadar sürecek bu döngü boyunca, eğitim veya ulaşım konusunda gözden geçirme veya yavaşlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İdeal olarak, bu süreç sizi daha yaratıcı yönlere sevk edebilir, ancak başka bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Yine de, geniş çaplı kararlar almak için uygun bir zaman değil! Mars, Kasım başından beri burcunuzda ve siz de arzularınızı keşfetmeye başlamıştınız. Şimdi gerilemeye başladığına göre, yaşamla nasıl başa çıktığınızı ve nasıl tepki verdiğinizi gözden geçirirken kendinizi sorgulayabilirsiniz. Bu, yaklaşımınızı rafine etmek ve arzularınızı ve önceliklerinizi yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman. Ayrıca, öfkenizin hayatınıza nasıl yardımcı olduğunu veya engel olduğunu inceleyip, onu yönetmenin yeni yollarını bulabilirsiniz. Biraz yorgun hissedebilirsiniz, bu yüzden ihtiyacınız olan dinlenmeyi almayı unutmayın. Hayata dair "büyük resmi" görme şekliniz daha temkinli olabilir ve gerçek arzularınıza ulaşana kadar geçici olarak daha az inançlı hissedebilirsiniz.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün yaratıcılık ve romantizm alanlarında harika bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Son derece yaratıcı ve sıcak olabilir, çevrenizle ve diğer insanlarla olan ilişkilerinize daha güçlü bir takdir duygusu besleyebilirsiniz. İnsanlar, size olan yardımcı ve destekleyici tavrınızdan etkileniyor. 23 Şubat'a kadar bu durumda kalacak. Bu döngünün ilk ayında, Mars, burcunuzun arka planındaki bir alanda, gizlilik alanınızda gerileyecek. Bu Mars gerilemesi çoğu burçtan daha az belirgin problemler yaşamanız anlamına gelebilir. Ancak, bu döngü, borçlar, miras, samimi ilişkiler, sırlar, sonlar ve dinlenme gibi konuları etkileyebilir. Bu alanlar şu anda belirsiz olabilir veya kaygı ve endişe yaratabilir. Bu konuları gözden geçirmek zorunlu hale gelir. Ayrıca, geçmişle ilgili özel meseleler veya endişelerle aşırı meşgul olmamaya dikkat etmek önemlidir. Gerçekten de geçmişe bakmak için iyi bir zaman olsa da, buna fazla takılmamak daha iyi olacaktır. Bu döngü, görmezden geldiğiniz her türlü olağandışı, göz ardı edilmiş veya gömülü öfke, duygular ve arzuları uyandırabilir. Duyguları boşaltmadan önce iki kez düşünmek en iyisi olabilir ve kararsızlıkla veya dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyma durumu ile karşılaşabilirsiniz. Şu an arzularınız oldukça karmaşık olabilir ve tatmin olmaya giden doğrudan yolları bulmak zor olabilir. Bu, planlarınızı yeniden gözden geçirme ve yeniden düzenleme zamanıdır.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, evdeki güzellik, denge ve konfora dikkat etmek bugün tatmin edici olabilir. Daha sakin aktivitelere ve ortamlara olumlu bir şekilde odaklanılabilir. Bu dönemde ani kararlar vermekten kaçınmak ve enerjinizi korumak çok önemli. Tam gerileme döngüsü 23 Şubat'a kadar sürecek olsa da, bu döngünün ilk ayında sosyal düzeyde geri gitmeler ve zorluklar ortaya çıkabilir. Hedefler veya hayallerin yeterince hızlı şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşanabilir. Ancak, bu gerileme dönemi, planlarınızda gerekli düzenlemeleri yapmak için güvenilir bir zaman dilimidir. Eski bir arkadaşlık geri dönebilir ya da geçmişteki sorunlar, mevcut bir ilişkide yeniden yüzeye çıkabilir. Belki de bazı problemler veya aksilikler nedeniyle, iş gelirini artırma, yüksek hedeflere ve umutlara ulaşma, grup veya topluluk aktiviteleri ve/veya arkadaşlıklar konusunda heyecan azalabilir. Yeniden odaklanma, geriye gitme ve gözden geçirme artık gerekli hale gelir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, kendini şefkatli, destekleyici ve ilgi çekici şekilde ifade ediyorsun ve bugün kişisel ilgi alanların veya projelerinle ilgili pek çok şeyin tadını çıkarabilirsin. Hayatının bazı alanlarından sağlıklı bir şekilde uzaklaşma yeteneğinde bir dönüşüm yaşıyorsun ve bu ödüllendirici olabilir. Mars döngüsünün ilk ayı, kariyerin, sorumlulukların ve itibarın üzerinde büyük bir etki yapacak. İş, rutinler, kariyer ve kamuya açık veya profesyonel meseleler konusundaki heyecan azalabilir ya da eski projelere geri dönüp onları pekiştirmek ya da tamamen yeniden yapmak isteyebilirsin. Bu döngünün başında, arzuların ve ihtiyaçlarınla daha uyumlu hale gelene kadar işlerinde yalnızca rutini takip ediyormuş gibi hissedebilirsin. Gömülü öfke veya kırgınlıklar yüzeye çıkabilir. Belirsizlikler, hedeflerini yeniden gözden geçirmeni veya şüpheye düşmeni sağlayabilir. Sorunlu alanlar bugün ve bu hafta büyüyebilir, ancak bu geçici bir durumdur. Enerjini koru ve gelişmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyan şeyleri zorlamaktan kaçın. Bu, halihazırda devam eden projeleri gözden geçirmek için mükemmel bir zaman, ancak tamamen yeni girişimler için ideal bir dönem değil.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün rahatlatıcı aktivitelerden keyif almak ve aynı zamanda küçük projelerine veya değerli eşyalarınla ilgili para meselelerine odaklanmak için harika bir enerji var. Bir finansal konu önemli bir dönüm noktasına gelmiş olabilir. Ayrıca Mars gerilemeye başladı ve bu görünür gerileme 23 Şubat'a kadar devam edecek. Bu dönemde, hızını düşürmek, geri adım atmak ve gözden geçirmek uygun olacaktır. Hayatının belirli alanlarındaki heyecan değişebilir. Bu gerileme döngüsünün ilk ayında, yayıncılık, hukuk, eğitim, seyahat veya inanç sistemleri ile ilgili projelere ve aktivitelere özel bir dikkat gösterilebilir. Hayatı tam anlamıyla yaşama yaklaşımında şu anda bir düzeltme yapman gerekebilir. Görüş açın ve hayata olan tutkun, şimdilik eskisi kadar doğal veya spontane olmayabilir. İlham almak için geçmiş arkadaşlıklarına veya projelerine dönebilirsin. Bu dönemde seni yakalayan bazı şeyler olabilir, bu da geçmişe dönmek, eski bir durumu tekrar gözden geçirmek veya tamamlanmamış işlerini halletme ihtiyacını doğurabilir. Eski projelerde ve bağlantılarda değerli şeyler bulabilirsin; mesele, onlara yeni yollarla yaklaşmaktır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün, mikro yönetim dönemini geride bırakırken bir dönüm noktasına geldiğini hissedebilirsin. İnsanlar, özel tarzını ve dünyaya bakışını takdir edebilir. Şu an bir girişimci ruhuna sahipsin ve bu çok hoş bir his, 23 Şubat'a kadar bazı yavaşlamalar veya gecikmeler yaşanabilir. Bu döngü, ilk ayda en çok samimiyet, finans ve paylaşım alanlarında seni etkiler. Samimi meseleler daha yoğun ve karmaşık hale gelebilir, ortak finansal projeler veya girişimler tıkanabilir ya da kişisel ifadelerini ortaya koyma konusunda kendini daha az güvende hissedebilirsin. Finansal belirsizlikler, özellikle borçlar ve ortak para veya kaynaklar, bu dönemde baskın olabilir ve bu da odaklanmanı, geriye gitmeni ve gözden geçirme yapmanı gerektirir. Derinlemesine gömülü öfke ve iddialılık üzerinde çalışarak, duygusal düzeyde hayatını daha iyi yönetmeyi öğreniyor olabilirsin. Mars gerilemeleri genellikle çözülmemiş meselelerin üzerine eğilmene sebep olur, çünkü kapanış arayabilir veya bir süre önce biten bir şeyi yeniden açmayı isteyebilirsin. Şu an yapacağın düzenleme adımları, uzun vadede sana büyük fayda sağlayabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Ay burcunda olsa da, kendine zaman ayırmak veya kısa bir kaçamak yapmak, gününü tamamlamak için ihtiyacın olan şey olabilir. Sessiz ve özel anlarda mutluluk bulabilirsin. İnsanlar sana güvenebilir veya uzaktan takdir edebilir. Mars'ın geri hareketi 23 Şubat'a kadar devam edecek. Mars, bu gerileme döngüsünün ilk ayında, ortaklık alanını geri hareket ettirecek ve bir partnerin mesafeli olabilir ya da anlaşılması zor görünebilir. Ortaklıklarında birikmiş öfke ve pasif-agresif davranışlara dikkat et. Öte yandan, başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunu gözden geçirebilir; yeni ve daha etkili bağlantı kurma yolları keşfedebilirsin. Bu döngü, iletişim ve ulaşım sistemlerini de etkiler. İşleri yavaşça ilerletmek en faydalı yaklaşım olacaktır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, arkadaşlarınla, ağlarınla veya topluluğunla iyileştirici ve mutlu bağlantılar kurabileceğin bir dönemdesin. Sorunlara çözüm bulma zamanı oldukça güçlü. Bağlantılar büyük bir vaat taşıyor. Bunun yerine, özel hedefler ve planlara da özel bir dikkat gösterebilirsin. Bu enerji, bir ilişki, fikir veya projeyi beslemeyle ilgili. Mars gerilemeye başladı. Bu gerilemenin ilk ayında, Mars iş ve sağlık alanında geri hareket edecek. Özellikle bu alanlarda kendini zorlamak, hayal kırıklıkları ve yavaşlamalarla sonuçlanacaktır. Şu anda isteklerinin peşinden gidip gitmediğini gözden geçirme zamanı; iş, ilişkiler, para ve öz bakım programlarından ne elde etmek istediğinle ilgili yaklaşımını değiştirmeyi düşünmelisin. Şu anki işine veya sağlık rutinlerine olan heyecanın azalabilir, belki aksaklıklar veya duraklamalar yüzünden, ancak şimdi yapacağın düzenlemeler çok değerli olabilir. İş yerinde veya günlük hayatını paylaştığın kişilerle birikmiş öfke ve pasif-agresif davranışlara dikkat et. Günlük rutinler veya işler biraz cansız hissettirebilir, ta ki bunları canlandırmanın yollarını bulana kadar. Bu döngüde yeniden düzenleme çabaları oldukça verimli olabilir.

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