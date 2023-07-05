Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2023 Perşembe

Bugün her şeyi ve herkesi biraz daha ciddiye alın, bu konuda karamsarlığa kapılmayın. İnsanlar size dünyalarını sarstığını düşündükleri istekler veya sorunlar getirebilir ve onların endişelerine ve ihtiyaçlarına en azından bir nebze olsun saygı göstermelisiniz. Duygusal olarak dahil olmadıkça bunların hiçbiri üzerinizde herhangi bir baskı oluşturmaz. Unutmayın, her şeyi düzeltmeye ne gücünüz ne de sorumluluğunuz var. Sadece yaşamaya ve iyi hissetmeye odaklanın. Bugünün yarattığı sorunlar günün batışıyla karanlığa gömülebilir.