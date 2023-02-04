Günlük burç yorumları: 6 Şubat 2023 Pazartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ait olduğunuz bir organizasyondaki katı bir dinamik, bir sarsıntıya neden olabilir. Bir grup, iyi bir şekilde parçalarının toplamından daha fazlası olabilir, ancak belki de kolektif enerji, dahil olan gerçek insanlar için yıkıcı olduğu noktaya kadar kendi başına bir yaşam kazanmıştır. Duruma karışan başka biriyle bireysel düzeyde bağlantı kurmak, dengeyi yeniden sağlamaya başlamanıza yardımcı olabilir. Dürüst duygularınızı paylaşmak zorlayıcı olmalıdır.
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