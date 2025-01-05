Günlük burç yorumları: 6 Ocak 2025 Pazartesi

Retro Mars bugün Yengeç burcuna geri dönüyor. Mars, 6 Aralık 2024'te Aslan burcunda retro döngüsüne başladı. Mars şimdi Yengeç burcunda ve retro döngüsünün geri kalanında ve sonrasında burada kalacak.

Bastırılmış öfke hissedebiliriz ve hayal kırıklıklarımız için doğrudan ve sağlıklı ifadeler veya çıkış yolları bulmakta zorlanabiliriz. Daha düşünceli ve temkinli olabilir, hedeflerimize ulaşmak için zamanımızı alabiliriz. Yine de dürtüsel bir şekilde ilerlemeye çalışırsak, sorunlar, engeller ve hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamız muhtemeldir.

Yengeç, hem içsel hem de dışsal temellerimizi temsil eder; evlerimizi, aile ilişkilerimizi ve ev içi meselelerimizi yönetir.

Bu nedenle, 23 Şubat'a kadar ev yaşamımıza yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Temel konfor ve güvenlik duygumuz, kökenlerimiz ve ev içi meselelerimizin gelişimiyle ilgili bir miktar hayal kırıklığı veya kaygı hissedebiliriz. Sağlık sorunları, özellikle Yengeç burcunun yönettiği mide gibi bölgelerde, gündem olabilir ve Mars retro dönemi boyunca kazalar yaşanabilir.

Mars bu sabah Satürn ile bir açı oluşturuyor ve engellerle karşılaştığımızda yavaşlamak en iyisi, çünkü çok hızlı hareket etmeye çalışmak daha fazla direnç yaratabilir.

Koşullar kendimizi ifade etme çabalarımızı engelliyor gibi göründüğünden sabır gerekli. Merkür, Neptün ile kare açı oluşturuyor ve gerçekleri, talimatları ve yönlendirmeleri takip etmek veya net bir şekilde iletmek zor olabilir. Algılar karışık veya aşırı idealist olabilir, büyük ölçüde düşünce ve hayal gücünden etkilenebilir.

Başkasını veya kendimizi aldatıcı durumlarla karşılaşabiliriz ve ayrım yapmak zor olabilir.

Ancak, zihinlerimiz birçok farklı olasılığa ve seçeneğe açık olabilir.

Bu akşam Güneş Oğlak burcundayken ve Ay Koç burcundayken bir İlk Dördün Ay gerçekleşiyor.

Stres, çatışma ve uyumsuzluk olabilir, ancak aynı zamanda önemli bir enerji, motivasyon ve büyüme de yaşanabilir.

Daha hırslı ve rekabetçi hissedebiliriz. Bir şeyler başlatmak isteyebiliriz, ancak bir sonraki adımı veya tam olarak hangi yönde ilerlemek istediğimizi bilmeyebiliriz.