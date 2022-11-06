Günlük burç yorumları: 6 Kasım 2022 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İyi hissettiren şeyi yapmak bugün çekici gelebilir, diğer yandan, suçluluk duygusuyla dolu olabilir. Saygı duyduğunuz bir otorite figürü, muhtemelen size daha zor olanın sizi ahlaki açıdan üstün kıldığına ikna etmeye çalışıyor. Neyse ki, arkadaşlarınız sizi daha sağlıklı bir bakış açısına yönlendirebilmelidir. Sonuçta, varlığınız onların da daha fazla neşe duymasına yardımcı oluyor! Burada ve şimdi sizden gerçekten neyin gerekli olduğunu görmek için yeterince topraklanmış kalın.
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