Günlük burç yorumları: 6 Eylül 2025 Cumartesi

Ay günü Kova burcunda geçiriyor ve biz heyecan verici fikirlerle oynayarak, planlar yaparak hevesli ve umutlu oluyoruz.Bu Ay transiti bizi zihinsel uyarım ve sıra dışı ya da alışılmadık deneyimler aramaya teşvik ediyor.Kova burcundaki Ay içten, arkadaş canlısı ve ilkelidir.Özellikle bu öğleden sonra Ay-Mars üçgeni civarında, girişimciliğimiz ve bağımsızlığımızla bağlantı kurmak için iyi bir zamandır.İçgüdülerimizle daha uyumlu, çevremizdeki insanlardan ise daha az talepkârız.Ayrıca bugün insanlarda, durumlarda ve projelerde daha benzersiz unsurları fark eder ve takdir ederiz.Uranüs gece yarısı durağanlaşarak geri hareketine başlayacak. Bu retrosu yaklaşık beş ay sürecek ve 3 Şubat 2026'da sona erecek.Bu döngü sırasında, hayatımızda değişiklik yapma arzumuz içe dönebilir; daha spontane ve özgün yaşamamızı engelleyen şeylerle yüzleşebiliriz.Uranüs geri hareketteyken açıkça isyankâr olmaktan çok kurallara uymaya meyilli olabiliriz.Ancak bu hafta yön değişimi gerçekleşirken Uranüs enerjisi daha zorlayıcıdır ve bu değişime uyum sağlayana kadar biraz gerginlik yaşayabiliriz.

Ay saat bu gece boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı (Mars ile üçgen) ile ertesi gün Balık burcuna girecek.