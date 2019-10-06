Oğlak’taki Ay Neptün’le açı yapıyor. Bu açı, karşılaşılan zorlukları destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim olanakları yaratır. Sanatsal güç ve yaratıcılık sunar - diğer yandan, hayal gücünüzü çalıştırmanızı sağlar. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir. Oğlak’taki Ay Plüton ile kesişiyor. Bu takımyıldız, depresyona, hedonizme ve içselliğe neden olabilir. Ayrıca, bu duygular etkisi altında işlenen öfke ve davranış patlamaları çatışmalara ve krize yol açabilir.