Günlük burç yorumları! (6 Ekim 2019 Pazar)

6 Ekim pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Oğlak’taki Ay Neptün’le açı yapıyor. Bu açı, karşılaşılan zorlukları destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim olanakları yaratır. Sanatsal güç ve yaratıcılık sunar - diğer yandan, hayal gücünüzü çalıştırmanızı sağlar. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir. Oğlak’taki Ay Plüton ile kesişiyor. Bu takımyıldız, depresyona, hedonizme ve içselliğe neden olabilir. Ayrıca, bu duygular etkisi altında işlenen öfke ve davranış patlamaları çatışmalara ve krize yol açabilir.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayatında yeni bir ilişki var ve seni çok ilginç yönlere götürmeye başlayacak. Şu anda bu kişiyle tamamen rahat hissetmeyebilirsiniz, ancak içinizde çok ortak nokta olduğunu hissedebilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sosyal hayatınızdaki yeni yüzler bazı yeni fırsatlar sunabilir, ancak bir sonraki maceranızı çok tutucu bir zihniyetle seçmeniz gerekir. Sadece kendi yoluna çıkan en güzel teklife atlamayın.

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