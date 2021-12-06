Günlük burç yorumları! (6 Aralık 2021 Pazartesi)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizin sorumluluğunu almak için bir enerji dalgası geliyor ve bu birliktelikleriniz hakkında kararlar almak için son bir itici güç olabilir. Bir ilişkide yeni başlangıçlar için yol açıktır, ancak yaklaşan ilerleme gerçekleşmeden önce biraz düşünmeniz gerekir. Yeni bir yöne veya yeni, aydınlanmış bir bakış açısına doğru ilerlemeniz muhtemeldir. Bugün, her ne kadar biraz mesafeli olsanız da, özellikle kişisel meseleler hakkında konuşmaya veya bunları analiz etmeye açıksınız. Kendi ihtiyaçlarınızı başkalarından daha net görmeye başlıyorsunuz.