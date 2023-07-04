Günlük burç yorumları: 5 Temmuz 2023 Çarşamba

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlenmek şu anda hesaplayamadığınız bazı gizli maliyetlerle gelebilir. Bir süredir yaşadığınız veya ilerisi için ön gördüğünüz sıkı çalışma sürecinden bunalmış hissediyor, bu nedenle mümkün olduğunca eğlenmenin yollarını bulmaya odaklanabilirsiniz, ancak bu da mali durumunuzda kaos yaratabilir. Herhangi bir şey için ödeme yapmaya gönüllü olmadan önce ekstra dikkatli olun, çünkü cömert gibi görünen bir fikir, düşündüğünüzden daha pahalıya mal olabilir. Eğlenmek ve rahatlamak elbette hakkınızdır ancak yarın başınıza daha çok bela açacak bir mola, iyi bir fikir olmayabilir.
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