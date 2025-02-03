Günlük burç yorumları: 5 Şubat 2025 Çarşamba

5 Şubat 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 03 Şubat 2025 09:42
ABONE OL

  • Venüs bugün Koç burcuna giriyor ve burada alışılmadık şekilde uzun bir süre, iki aşamada kalacak: Bugünden 27 Mart'a kadar (bu sürenin bir kısmında retroda olacak) ve ardından 30 Nisan'dan 6 Haziran'a kadar. Venüs Koç burcundayken aşk ve ilişkiler konusunda cesur, taze ve biraz sabırsız oluruz. Geriye bakmayız, özür dilemek ya da geçmişe takılmak ilgimizi çekmez. Yepyeni bir gün! Arzular güçlüdür ve onları spontane, coşkulu ve doğrudan bir şekilde ifade ederiz. Zevklerimiz basittir ama bunları hemen tatmin etme ihtiyacı hissedebiliriz. Venüs'ün yaklaşan retro döngüsü nedeniyle Koç burcunda uzun süre kalacak. Bu retro 1 Mart'tan 12 Nisan'a kadar sürecek ve Venüs hem Koç hem de Balık burcunda geri gidecek. Ayrıca bugün, Jüpiter durağanlaşıyor ve 9 Ekim 2024'ten bu yana süregelen retro hareketini tamamlayarak, ileri harekete geçiyor. Bu yön değişikliği, bazı projeler ve ilişkiler için bir dönüm noktası olabilir. Aynı zamanda bakış açımız ve tutumumuzla da ilgilidir, ilerledikçe artan bir coşku hissederiz. Jüpiter'in ileri hareketiyle, kendimize, inançlarımıza ve evrene olan güvenimiz güçleniyor. Daha neşeliyiz ve kendimizi, öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmaya hazır hissediyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz ön planda ve ilerleme kaydediyoruz! Ay, bugün boyunca sabit Boğa burcunda ilerliyor ve öngörülebilir, keyifli ve konforlu aktivitelere yöneliyoruz. Ancak, bugünkü Merkür-Neptün yarı karesi nedeniyle algılarımızla ilgili zorluklar yaşayabilir, gerçeklerden çok hayallere kapılabiliriz. Gerçekler ve rakamlarla uğraşmaktan ziyade, yaratıcı düşünmeye veya hayal kurmaya meyilliyiz. Resmi anlaşmalar yapmak için ideal bir zaman değil çünkü ayrıntılara dikkat etmiyor olabiliriz. Kendimizi net ifade edemeyebiliriz ve/veya başkaları mesajlarımızı doğru anlamıyor olabilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Ay, günü güneş ikinci evinizde geçirerek sizi yere sağlam basmaya teşvik ediyor. Yine de, bugün zaman zaman karışık sinyaller veya iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Motivasyon seviyeleriniz geçici olarak düşebileceğinden, görevlerinizi tamamlamak biraz daha uzun sürebilir. Jüpiter, neredeyse dört aydır süren retro döngüsünü tamamlıyor ve geri kalan transiti boyunca (Haziran ayına kadar) iletişim alanınızda ileri harekete geçiyor. Çalışmalarınıza veya kendinizi ifade etme yeteneğinize olan güveniniz artıyor. Önümüzdeki haftalarda projeleriniz, iletişimleriniz ve kişisel ilgi alanlarınız konusunda daha fazla netlik kazanabilirsiniz. Olumlu geri dönüşler, size büyük fayda sağlayabilir. Eğitim, röportajlar, bağlantılar ve iletişimler ön plana çıkabilir ve lehinize gelişebilir. Neyse ki, öğrenmeye ve bağlantı kurmaya olan hevesiniz artıyor. Konuşmalar açılıyor, inanç ve iyimserlik yükseliyor. Başkalarına ulaşma konusunda daha cesur hissedebilir veya iletişim kurmanızı engelleyen faktörlerin ortadan kalktığını görebilirsiniz. Şu anda bir dönüm noktasında olduğunuzu hissedebilirsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Jüpiter bugün retro döngüsünü tamamlayarak ileri harekete geçiyor, bu da özgüveninizi ve neşenizi etkili bir şekilde artırıyor. Bu değişim, genel bakış açınızı güçlendiriyor ve iyimserliğinizi besliyor. Bu hareket kaynaklar alanınızda gerçekleştiğinden, önümüzdeki haftalarda para, maddi kaynaklar ve yetenekleriniz konusunda daha fazla güven duymanız için iyi bir nedeniniz var. Becerilerinize ve yeteneklerinize olan inancınız artıyor. Finansal bir engel veya gecikme ortadan kalkabilir. Tam anlamıyla düzene girmek biraz zaman alsa da, önümüzdeki aylar iş girişimleri ve para kazanma fikirleri açısından avantajlı olabilir. Harcamalar konusunda daha kararlı ve isteklerinizi gerçekleştirme konusunda daha kendinden emin olabilirsiniz. Aynı zamanda, bir işinizi büyütme konusunda daha cesur ve inançlı hissedebilirsiniz. Jüpiter, mahremiyet alanınızı yönettiğinden, bu değişim bir ilişkiyi canlandırabilir veya güç dinamiklerini iyileştirebilir. Ay, bugün boyunca burcunuzda ilerleyerek duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarıyor ve hayatınıza bir yenilenme hissi getiriyor.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Jüpiter, yaklaşık dört aylık retro hareketinin ardından bugün yön değiştiriyor. Jüpiter hâlâ burcunuzda olduğu için (Haziran ayına kadar), bakış açınızda ve ruh halinizde bir değişim fark edebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda, hayatınızda olumlu değişiklikler yapma gücüne sahip olduğunuz konusunda, kendinizi giderek daha rahat ve kendinden emin hissedeceksiniz. Bir partner, artık desteğini daha belirgin bir şekilde gösterebilir. Genel olarak kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Bu ileri hareket, size yeniden enerji ve coşku kazandırabilir. Kişisel planlarınız netleşiyor ve içgüdülerinizi daha doğal bir şekilde takip ediyorsunuz. Bu hafta, bir dönüm noktasına geldiğinizi hissedebilirsiniz. İşlerin kendi akışında yoluna gireceğine olan inancınız artıyor. Bugün Ay, sizi içsel güveninizi tazelemek ve kendinizi yenilemek için biraz durup düşünmeye yönlendiriyor. Bu, ay döngüsünde kısa bir mola vererek kendinizi yeniden yönlendirme zamanı.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Jüpiter'in gizlilik alanınızdaki transitiyle birlikte gelişim aşamasındasınız. Hayatınızdaki gereksiz yükleri temizliyorsunuz, ancak Jüpiter Ekim ayından bu yana retroda olduğu için bazı girişimleriniz geri planda kalmış olabilir. Bugün Jüpiter'in ileri harekete geçmesi, size daha güçlü bir amaç duygusu kazandırıyor. Bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Önümüzdeki aylar, projelerinizi tamamlamak ve içsel keşifler yapmak için değerli bir zaman olacak çünkü Haziran ayında Jüpiter burcunuza geçerek bir yıl sürecek yeni bir döngüyü başlatacak. Jüpiter'in bugün ileri harekete geçmesi, bakış açınızı iyileştiriyor ve geçmişte sizi zorlayan konuları geride bırakabileceğinize olan inancınızı artırıyor. Geciken projeler veya girişimler için engeller kalkabilir. Aynı zamanda işiniz, günlük rutinleriniz ve sağlık hedefleriniz için de bir canlanma süreci başlatabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bakış açınızda önemli bir dönüm noktası olabilir ve bir plan, hayal veya davaya olan inancınız güçlenebilir. Jüpiter, yaklaşık dört aylık retro hareketinin ardından, bugün ileri harekete geçiyor ve engellerin kalkmasıyla birlikte arkadaşlıklar veya yeni girişimler için coşkunuz kesinlikle artacak. Hayatınızın bu alanları netleştikçe, nerede durduğunuzu daha iyi anlayacak ve hangi yöne ilerlediğinize dair daha güçlü bir hisse sahip olacaksınız. Önümüzdeki haftalarda insanlarla etkileşim kurma, katkıda bulunma ve sosyalleşme motivasyonunuz artıyor. Önümüzdeki aylarda başkalarına daha doğal bir şekilde ulaşacak ve sosyal çevrenizi genişleteceksiniz. Jüpiter, Haziran ayına kadar sosyal alanınızda ilerlemeye devam edecek ve bu süreçte arkadaşlıklarınızı geliştirme, yeni dostluklar kurma veya sosyal hayatınızı zenginleştirme açısından harika fırsatlar sunabilir. Aynı zamanda yaratıcı ve romantik olasılıklar da iyileşebilir. İçgüdülerinizi daha spontane bir şekilde takip ediyorsunuz ve kendinizi sorgulama eğiliminiz azalıyor. Bugün, hedeflerinizle daha güçlü bir bağ kurarak, daha odaklı hissediyorsunuz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün yönetmeniz gereken bazı kafa karışıklıkları veya eksik bilgiler olabilir. Merkür ile Neptün arasındaki küçük ama zorlayıcı açı, özellikle yakın ilişkilerde idealist beklentileri tetikleyebilir, bu yüzden algılarınızdan emin olmadan kesin yargılara varmamaya dikkat etmek akıllıca olacaktır. Ancak, günün enerjisi genel olarak keyifli ve moralinizi yükselten bir hava taşıyor. Ayrıca, Jüpiter'in yaklaşık dört aydır devam eden retro hareketi bugün sona eriyor. Bu değişim, yaşam yönünüz, uzun vadeli hedefleriniz ve itibarınız konusunda daha fazla umut, inanç ve güven hissetmenize yardımcı olacak. Önümüzdeki haftalarda kariyer fırsatları ve genel bakış açınız iyileşebilir. Son zamanlarda çabalarınızın etkisini sorgulamış olabilirsiniz, ancak artık kendinizi daha güçlü hissediyor ve bir meydan okumayı üstlenmeye hazır oluyorsunuz. İşinize daha fazla güvenle yaklaşabilir, sorumluluklarınızı daha kolay yönetebilir ve liderlik etme konusunda kendinizi daha yetkin hissedebilirsiniz. Son aylarda engellenmiş görünen bir iş girişimi veya yaşam yolunuz artık açılıyor. Tam olarak düzene girmesi biraz zaman alabilir, ancak bu alanlarda kademeli iyileşmeler görmeye başlayacaksınız.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün içsel huzursuzluğunuzun nedenlerini fark etmezseniz, aşırılığa kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak, yaşadıklarınızın size verdiği mesajı aramaya da hazırsınız. Jüpiter'in retro döngüsünü bugün tamamlamasıyla birlikte bakış açınızda bir dönüm noktası yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Yayıncılık veya eğitimle ilgili konular ilerlemeye başlayabilir, belirsiz bir süreçten sonra netlik kazanabilir. Gecikmeler sona eriyor veya bu alanlara olan ilginizi ve motivasyonunuzu yenileyen haberler alabilirsiniz. Son aylarda Jüpiter retrog hareketindeyken belirli bir inanç sistemini sorgulamış veya geleceğe dair inancınızda dalgalanmalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise, ilerlediğiniz yol hakkında iyimser olmak için daha fazla neden buluyorsunuz. Bu dönem, başkalarıyla iletişim kurma, yeni şeyler öğrenme, keşiflerde bulunma ve fikirlerinizi paylaşma hevesinizi yeniden inşa etme zamanı.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün, işleri kesinleştirmek için ideal bir zaman olmayabilir, çünkü olayları gerçekte oldukları gibi değil, hayal ettiğiniz gibi görebilirsiniz. Değişimlerin yaşandığı bir gün olduğu için bekleyip görmek daha iyi olabilir. Ancak, moraliniz oldukça yüksek. Jüpiter, yaklaşık dört aydır süren retro hareketini bugün tamamlıyor ve önümüzdeki süreçte hem özel hayatınızda hem de finansal konularda kademeli iyileşmeler görebilirsiniz. Karmaşık duygular ve zorlayıcı problemlerle başa çıkma konusunda kendinizi daha güvende ve kontrollü hissediyorsunuz. Yakın bir ilişki yeniden başlayabilir, canlanabilir veya daha da yoğunlaşabilir. Ya da finansal durumunuzu düzene sokma konusunda ertelediğiniz adımları atmaya artık hazırsınız. Bir ilişkide denge ve karşılıklı anlayış artarken, duygularınız ve bir partnerin size olan katkısı hakkında daha fazla netlik kazanabilirsiniz. Jüpiter, Haziran ayına kadar güneş sekizinci evinizde ilerlemeye devam edeceğinden, önümüzdeki aylar güçlendirici yaşam tarzı değişiklikleri yapmak için oldukça elverişli olacak.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün zaman zaman kopukluk veya memnuniyetsizlik hissedebilirsiniz, ancak bu duygular hayatınızda neyi değiştirmek istediğinizi düşünmenize vesile olabilir. Öte yandan, paylaşacak büyük bir içgörü ve deneyime sahipsiniz. Bugün değişimlerin yaşandığı bir gün, bu yüzden olayları zorlamak yerine, olduğu gibi kabul etmek daha iyi olabilir. Yaklaşık dört aylık retro hareketin ardından, Jüpiter bugün ortaklık alanınızda ileri harekete geçiyor. Bu değişim ferahlatıcı bir etki yaratıyor ve yakın ilişkileriniz veya ortaklıklarınız açısından olumlu bir işaret gösteriyor. Aynı zamanda genel denge duygunuz için de güçlendirici bir etkiye sahip! Jüpiter, sizin yönetici gezegeniniz olduğundan, bu değişim sizin için daha da önemli hale geliyor. Bir ilişkide daha fazla netlik veya ilerleme görebilirsiniz. Artık daha az korku ve daha fazla neşe hissedebilir ya da bir ilişkinizde dönüm noktasına geldiğinizi fark edebilirsiniz. Kesinlikle, başkalarından ne beklediğiniz konusunda daha fazla farkındalık kazanıyorsunuz. Bu yön değişimi, taze bir nefes gibi hayatınıza girerek ilerledikçe ortaklıkların faydalarını daha net görmenizi sağlayabilir. Ayrıca, hayatınıza daha destekleyici, mutlu veya uyumlu insanlar girebilir ya da geri dönebilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün, zaman zaman içgüdülerinizi dinlemek yerine fazla düşünme eğiliminde olabilirsiniz, bu yüzden bekleyip görmek daha iyi olabilir. Ayrıca, gerçekten demek istediğinizle örtüşmeyen bir şeyler söyleme eğilimi de olabilir. Bu enerjiyi, bir arkadaşınıza veya tanıdığınıza yardımcı olarak tersine çevirebilirsiniz, bu size gerçekten büyük bir moral verebilir. Jüpiter, yaklaşık dört aylık retro hareketinin ardından bugün ileri harekete geçiyor ve iş ve sağlık hedeflerinizle ilgili hevesiniz ve motivasyonunuz artıyor. Gecikmiş bir proje artık engellerden kurtulabilir veya yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve alışkanlıklarınızı geliştirmek için motivasyonunuz artabilir. İşle ilgili konular hız kazanıyor. Son zamanlarda duraklayan projelere geri dönebilirsiniz veya karşınıza çıkan yeni bilgiler, engelleri kaldırarak yolunuzu açabilir. Arkada bıraktığınız şeylere yeniden odaklandığınızda, bu yaşam alanlarınızda işler hız kazanıyor! Daha kendinden emin hissediyor ve iş veya iş dünyasında yeni gelişmeleri takip etme eğiliminde oluyorsunuz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün, Ay aile ve ev alanınızda ilerliyor ve bu zamanı sakinleşmek ve kendinizi şımartmak için kullanmak oldukça anlamlı olacaktır. Ancak, dileksel düşünceler ağır bastığında bazı kafa karıştırıcı durumların yönetilmesi gerekebilir. İnsanlar ve algılar geçici olarak çok net olmayabilir ve bunun sonucunda motivasyon seviyeleriniz düşebilir. Yine de, bugün değişimlerin yaşandığı bir gün olduğu için bekleyip görmek önemli. Jüpiter, yaklaşık dört aylık retro hareketinin ardından bugün yaratıcılık alanınızda ileri harekete geçiyor ve bu değişim, yaratıcı engelleri kaldırmaya yardımcı olabilir. Önümüzdeki aylarda, aşk hayatınız, keyif arayışınız, boş zamanlarınız veya yaratıcı projelerinizle ilgili daha fazla netlik ve heves kazanabilirsiniz. İnanç ve iyimserlik artıyor! Önümüzdeki haftalarda daha spontan ve doğal bağlantılar kurma eğiliminde olacaksınız. Aşk, eğlence, hobiler ve boş zamanlar konusunda heyecanınız veya motivasyonunuz artacak. Bu değişim hemen sonuç vermezse de, kendinizi başkalarıyla paylaşma konusunda giderek daha iyimser hissedeceksiniz.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün, kararsızlık veya belirsiz düşüncelerle mücadele edebilirsiniz, bu da kendinizi yeniden yönlendirme veya yeniden odaklanma ihtiyacını işaret edebilir. Değişimlerin yaşandığı bu günde, bekleyip görmek en uygun yaklaşım olabilir. Jüpiter, yaklaşık dört aylık retro hareketinin ardından bugün ileri harekete geçiyor ve bu değişim, hevesinizi ve neşenizi artırıyor. Bu değişim, en çok duygularınızda, ev hayatınızda ve kişisel dünyanızda hissedilecek. Önümüzdeki haftalar, aile hayatınızda veya ev ortamınızda kademeli iyileşmeler için harika bir dönem. Bu, artan mutluluk, sıcaklık, konfor ve destek zamanı olabilir. Evde yapılacak iyileştirme projeleri yeniden başlayabilir veya hız kazanabilir, aile ile ilişkiler güçlenebilir. Gerçekten ve giderek artan bir şekilde, işlerinizin iyileştiğini hissediyorsunuz.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.