Günlük burç yorumları: 5 Şubat 2025 Çarşamba

Venüs bugün Koç burcuna giriyor ve burada alışılmadık şekilde uzun bir süre, iki aşamada kalacak: Bugünden 27 Mart'a kadar (bu sürenin bir kısmında retroda olacak) ve ardından 30 Nisan'dan 6 Haziran'a kadar. Venüs Koç burcundayken aşk ve ilişkiler konusunda cesur, taze ve biraz sabırsız oluruz. Geriye bakmayız, özür dilemek ya da geçmişe takılmak ilgimizi çekmez. Yepyeni bir gün! Arzular güçlüdür ve onları spontane, coşkulu ve doğrudan bir şekilde ifade ederiz. Zevklerimiz basittir ama bunları hemen tatmin etme ihtiyacı hissedebiliriz. Venüs'ün yaklaşan retro döngüsü nedeniyle Koç burcunda uzun süre kalacak. Bu retro 1 Mart'tan 12 Nisan'a kadar sürecek ve Venüs hem Koç hem de Balık burcunda geri gidecek. Ayrıca bugün, Jüpiter durağanlaşıyor ve 9 Ekim 2024'ten bu yana süregelen retro hareketini tamamlayarak, ileri harekete geçiyor. Bu yön değişikliği, bazı projeler ve ilişkiler için bir dönüm noktası olabilir. Aynı zamanda bakış açımız ve tutumumuzla da ilgilidir, ilerledikçe artan bir coşku hissederiz. Jüpiter'in ileri hareketiyle, kendimize, inançlarımıza ve evrene olan güvenimiz güçleniyor. Daha neşeliyiz ve kendimizi, öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmaya hazır hissediyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz ön planda ve ilerleme kaydediyoruz! Ay, bugün boyunca sabit Boğa burcunda ilerliyor ve öngörülebilir, keyifli ve konforlu aktivitelere yöneliyoruz. Ancak, bugünkü Merkür-Neptün yarı karesi nedeniyle algılarımızla ilgili zorluklar yaşayabilir, gerçeklerden çok hayallere kapılabiliriz. Gerçekler ve rakamlarla uğraşmaktan ziyade, yaratıcı düşünmeye veya hayal kurmaya meyilliyiz. Resmi anlaşmalar yapmak için ideal bir zaman değil çünkü ayrıntılara dikkat etmiyor olabiliriz. Kendimizi net ifade edemeyebiliriz ve/veya başkaları mesajlarımızı doğru anlamıyor olabilir.