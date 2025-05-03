Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2025 Pazartesi

5 MAYIS 2025 KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, neyse ki, bugünün gezegen hareketleri, yakın zamanda elde ettiğin başarıların ödüllerini tatmana yardımcı oluyor. Ana odaklanarak, aktivitelerinde özel bir keyif bulabilirsin. Başkalarıyla bağlantı kurma ihtiyacın da ön plana çıkabilir. Ayrıca bugün, Plüton her yılki geri hareketine başlıyor ve bu durum seni diğerlerinden biraz daha fazla etkiliyor çünkü Plüton burcunda! Şu anki değişimle birlikte, çözülmemiş meseleler, korkular veya takıntılar büyüyebilir. Ancak, bu değişimin ötesine geçtiğinde, uzun sürecek geri hareket dönemi, bu şeylerden yeterince uzaklaşmanı sağlayarak fazla endişelendiğini veya takıntı yapıp yapmadığını görmene yardımcı olacak. Kendi başlangıçlarına, yeni başlangıçlara, kişisel girişimlere, kariyer konularına ve sorumluluklarına yaklaşımını gözden geçirme ve yeniden değerlendirme fırsatındasın. Eğer fazla kontrolcü olduysan, bunu şimdi fark edeceksin ve baskıyı biraz azaltmak isteyeceksin. Plüton'un geri hareketi 13 Ekim'e kadar sürecek.
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