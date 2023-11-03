Günlük burç yorumları: 5 Kasım 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün etrafınızı dünyaya sizden farklı bir bakış açısıyla bakan insanlarla kuşatmaya çalışın. Karşılaştığınız insanlar sizinle aynı şekilde hisseden ve düşünen ve işleri sizin yaptığınız gibi yapan insanlarsa, yeni bir şeyi nasıl öğreneceksiniz? Sürtüşme sadece çatışmaya değil, büyük bir aydınlanmaya da neden olabilir, o yüzden bundan korkmayın. Arada bir biraz tartışma yaratmak iyidir. Bugün yakın arkadaşlar, sevgili veya çocuklar sessiz, melankolik bir ruh hali içinde görünebilirler. Buna neden olacak bir şey yapıp yapmadığınızı merak edebilirsiniz ancak muhtemelen bunun sizinle pek ilgisi yoktur. Sorumluluklar siz de dahil olmak üzere herkese yük olabilir. Tek çözüm devreye girmek ve iş bitirici olmaktır!
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