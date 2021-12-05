Günlük burç yorumları! (5 Aralık 2021 Pazar)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz fazladan zihinsel uyarım veya çeşitlilik arıyor olabilirsiniz. Çok fazla şey üstlendiyseniz, bugün gerilimi hissedeceksiniz, ancak o kişiyle tam olarak yüzleşmeyeceksiniz. Bir parçanız her şeyi sakin tutmak isterken, bir başka parçanız her şeye katılmayı tercih edebilir. Günün sizi bir konu üzerinde endişelenmeniz veya strese girmeniz gerektiğine ikna etmesine izin vermeyin. Bunun yerine, hoşnutsuzluk veya huzursuzluk, gelecekte değişiklik yapmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Ufukta yeni ilgi alanları var.
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