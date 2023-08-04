Günlük burç yorumları: 5 Ağustos 2023 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sohbetleri yüzeysel tutmak şu anda sizin için zor olabilir. Muhtemelen kimseyle kavga etmek istemeseniz de herhangi bir küçük provokasyon size son zamanlarda düşüncelerinizi meşgul eden bir konuyu kolayca hatırlatabilir. Canınızı sıkan sorun hakkında ne kadar küçük olursa olsun pratik bir şey yapmak için bir plan yapmak, dürtüsel olarak yıkıcı bir kavgaya başlama ihtimalinizi azaltabilir. Başkalarının güvensizliklerinin sizinki haline gelmesine izin vermeyin. Kendinize ve başkalarının yanında davranış şeklinize güvenin. Başka birinin üzgün olması, onu daha iyi hissettirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Yapabileceğiniz en iyi şey, mutluluk ve eğlenceyi seven bir tavır sergileyerek durumu tersine çevirmektir.
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