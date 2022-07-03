Günlük burç yorumları: 4 Temmuz 2022 Pazartesi

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, olayları istediğiniz veya olmasını istediğiniz gibi değil, oldukları gibi görmenize yardımcı olur. Duygusal bir güç hissi sizi cesaretlendirmeye yardımcı olur. Yüzeyin altında veya gözden gizlenmiş olana karşı bir çekicilik vardır ve bir şeyleri çözmeye veya bir gizemi çözmeye çalışmaktan zevk alabilirsiniz. Bir ikilem çözülebilir veya kendi kendine çözülüyor gibi görünebilir. Bu durum, duygusal, mahrem veya ailevi bir konu hakkında netlik kazanmak için oldukça yararlı olacaktır.