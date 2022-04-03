Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022 Pazartesi)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir arkadaşınız şu anda kendi hayatındaki olumsuzlukları fazla büyüterek sizin kalbinizi kırıyor olabilir. Duygularınızı paylaşırken sizi dinlemediklerini hissedebilirsiniz veya tepkileri sizi beklemediğiniz bir şekilde acıtabilir. Savunmacı davranmak yerine, bir dakikanızı ayırın ve söyledikleriyle ne demek istediklerini düşünün ve nasıl hissettiğinizi onlara bildirin. Gerçek bir arkadaş, ne anlama geldiklerini açıklamak için zaman ayırmalı ve davranışlarını değiştirmelidir.