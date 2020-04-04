4 nisan cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
04 Nisan 2020 Cumartesi
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Platonik aşkınız size acı vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Artık bu sevdadan vazgeçip önünüze bakmanın zamanı geldi.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla konuştuğunuz zamanlarda sakin tavrınızı korumayı başarıyorsunuz. Ayrıca gerçekleri saklamaya hiç niyetiniz yok. Doğruları söylüyor olmanız herkesi etkiliyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daldan dala atlayamaya müsait olduğunuz bir dönem. Kafanız çok dağınık ve elinizden tutan herkesin peşinden gidiyorsunuz. Biraz toparlanmaya çalışmalısınız.
4
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlarla iletişime geçerken tereddüt ettiğiniz bir gün. Sizi yanlış anlamalarından korkuyorsunuz. Bazen susmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimseyi yaptıklarından dolayı yargılama yetkisine sahip değilsiniz. İnsanların neden bu şekilde davrandığını anlamaya çalışın, anlayamıyorsanız da saygı duyun.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beyninizi pozitif düşünmeye programladığınız taktirde hiç kimse sizi karamsarlığa sürükleyemez. Hatta çevrenizdekiler de sizin kadar pozitif olmaya başlar. Bu yüzden düşünce şeklinizi bir an önce değiştirmeye bakın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hislerinize fazla güvenememenizin sebebi karşınızdaki kişinin sevgisinden tam emin olmamanız olabilir. İlişkiye biraz daha zaman tanımanız bu noktada doğru bir karar olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirlerinizi kendinize saklamanın zamanı. Çevrenizdeki kötü niyetli insanlar fikirlerinizi çalıp kendilerine aitmiş gibi ortaya sürebilirler, dikkatli olun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birine ders verme fırsatına sahipseniz bunu yapmalısınız. Eğer siz yapmazsanız, bu kişi başkası tarafından daha büyük olaylarla uyarı alacak. Karar sizin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçgüdülerinize güvenerek ve fazla sorgulamadan hareket etmeniz bugün için çok önemli. Kalbinizin sesini dinlediğinizde hata yapmayacağınızdan emin olabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevmediğiniz insanlarla aynı ortamda kalmak zorunda olduğunuz için gün içinde kendinizi çok huzursuz hissedebilirsiniz. Yanında rahat hissetmediğiniz insanlardan uzak durmanız en iyisi.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi biraz umutsuz hissediyor olabilirsiniz. Dünya gündemindeki olaylar sizi o kadar endişelendiriyor ki rahat uyuyamıyorsunuz bile. Kendi sorumluluklarınızın bilincinde olmanız bu noktada yapabileceğiniz tek şey.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ağzınızdan çıkan kelimelerin karşınızdaki kişiyi inciteceğini anladığınız halde konuşmaya devam ediyorsunuz. Bunu yapmamalı ve daha hassas olmalısınız.
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