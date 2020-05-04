4 mayıs pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
04 Mayıs 2020 Pazartesi
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Bir arkadaşınızın patavatsızlığı yüzünden bugün canınızı sıkılabilir. Ancak bu kişinin kötü bir niyeti olmadığından, sadece düşüncesizlik yaptığından emin olabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size zevk veren şeylerle ilgilenmeye odaklanmalısınız. Böylelikle günleriniz sıkılarak değil daha çok zevk alarak geçecektir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski güzel günleri düşünmek bugün kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Sonrasında eski dostlarınızdan birini aramak isteyebilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iş yerinizden biriyle telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir. Üslubunuza çok dikkat ederek konuşmanız gerektiğini unutmamalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok büyük kar elde edeceğiniz bir projeye başlıyorsunuz. Kazanacağınız parayla nasıl bir yatırım yapacağınızı düşünmeye başlasanız iyi olur.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız iş büyük destek alıyor. Çevrenizdeki herkes sizin ne kadar yetenekli olduğunuzdan bahsedip size hayran kalıyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızla ilgili belirsizlikler olabilir. Ancak yakın zamanda bu belirsizliklerin ortadan kalkacağına ve her şeyin netlik kazanacağına emin olabilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zeki insanlarla beraber beyin fırtınası yapmanız yaratıcılığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede yaptığınız işlerin daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok hoşlandığınız biriyle bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bu görüşme bir iş görüşmesi olarak başlayıp romantikleşebilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda herkes gibi siz de evde daha fazla zaman harcıyorsunuz. Bu zamanı yeni şeyler öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Online dersler hakkında araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın bir arkadaşınızla bugün duygusal bir görüşme yapabilirsiniz. Arkadaşınızın yaptığı hatadan dolayı ne kadar üzgün olduğunu görecek ve ona bir şans daha vereceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni iş ortaklarınıza fazla güvenemiyor olmanız sizi huzursuz ediyor olabilir. Bu huzursuzluğunuzu diğer iş arkadaşlarınızla ve işvereninizle de paylaşmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün üstünde çalıştığınız iş sizi yormuyor aksine mutlu ediyor. Yaptığını iş tam size göre, tam nokta atışı yapmışsınız.
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