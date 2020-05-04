Günlük burç yorumları! (4 Mayıs 2020 Pazartesi)

4 mayıs pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bir arkadaşınızın patavatsızlığı yüzünden bugün canınızı sıkılabilir. Ancak bu kişinin kötü bir niyeti olmadığından, sadece düşüncesizlik yaptığından emin olabilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size zevk veren şeylerle ilgilenmeye odaklanmalısınız. Böylelikle günleriniz sıkılarak değil daha çok zevk alarak geçecektir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski güzel günleri düşünmek bugün kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Sonrasında eski dostlarınızdan birini aramak isteyebilirsiniz.

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