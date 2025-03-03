Günlük burç yorumları: 4 Mart 2025 Salı

Merkür Koç burcuna giriyor ve 29 Mart'a kadar bu burçta ilerleyecek. Yaklaşan bir geri hareket döngüsü nedeniyle Merkür, 29 Mart'ta tekrar Balık burcuna dönecek ve ardından 16 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında yeniden Koç burcunda ilerleyecek. Bu Merkür döngüsü, karar alma konusunda yenileyici ve ileriye dönük hissettirebilir. Zaman zaman sabırsız veya sert olabiliriz, ancak önümüzdeki haftalarda gereğinden fazla düşünmek yerine hızlı sonuçlara ulaşmak iyi gelebilir. Bu süreçte nesnel bakış açıları ve detaylı açıklamalarla pek ilgilenmeyebilir, daha çok hızlı karar vermeye odaklanabiliriz. Yenilik yapmak, öncü olmak veya bir fikri ilk ortaya atan kişi olmak isteyebiliriz. İletişim gezegeni Merkür, cesur ve iddialı Koç burcundayken, daha doğrudan ve spontane konuşma zamanı olabilir. Merkür'ün 15 Nisan'da bu burçta geri harekete başlayacağını göz önünde bulundurmalı ve bazı ilgi alanlarımızı ya da kararlarımızı sonradan tekrar değerlendirebileceğimizi unutmamalıyız. Merkür bugün Jüpiter ile bir kintil açı yapıyor ve bu, özellikle yaratıcı ve zeki fikirleri öne çıkarıyor. Zihinsel konulara ve problem çözmeye odaklanmak bugün özellikle başarılı olabilir. Bu etki ince bir şekilde hissedilse de düşüncelerimizi tamamlamak açısından faydalıdır. Bugün Ay'ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte, daha çok güven veren, pratik veya konforlu aktivitelere yönelme eğiliminde olabiliriz.