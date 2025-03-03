Günlük burç yorumları: 4 Mart 2025 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, Merkür bugün arkadaşlık ve hayaller alanınıza giriyor ve bu, hayatınızdaki önemli bir odak değişikliğine katkıda bulunuyor. Hâlâ hedef odaklı bir zihin yapısında olsanız da, ilerledikçe hedefleriniz daha az pratik, daha çok sosyal ve mutluluk odaklı hale geliyor. Yönetici gezegeniniz Merkür, bu güneş haritanızın alanında alışılmadık şekilde uzun bir süre geçirecek (29 Mart'a kadar ve ardından 16 Nisan - 10 Mayıs arasında tekrar), bu da düşüncelerinizi paylaşma isteğinizi artırıyor. Grup etkinlikleri, arkadaşlıklar ve topluluk organizasyonları ön plana çıkabilir. Bilgi alışverişinden keyif alıyorsunuz ve ne kadar tarafsız, yenilikçi ve ilerici olursa o kadar iyi! Aynı alanda geri harekette olan Venüs nedeniyle zaman zaman işler karmaşık hale gelse de, ilginç ve öğretici bir dönemdesiniz. Zihninizi harekete geçiren insanları arıyorsunuz ve başkaları da aynı nedenle size çekiliyor.
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