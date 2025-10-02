Günlük burç yorumları: 3 Ekim 2025 Cuma

3 EKİM 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak, bugün olayları diğer günlere göre biraz daha kişisel algılama eğiliminde olabilirsin, ancak yanında şifa veren bir enerji de var. Öfke bazı durumlarda kolayca tetiklenebilir, ama unutma ki öfke, incinme veya korku gibi başka duyguların bir maskesidir; bu yüzden bugün bir şey ya da biri seni kızdırırsa, biraz daha derine inmeye çalış. İnsanlar savunmacı davrandığında sağlıklı ilişkiler şans bulamaz. Değerler konusunda farklılıklar olabilir ya da birinin seni senin hissettiğin kadar değerli görmediğini düşünebilirsin. Olumsuz düşüncelere takılmamaya çalış. Bugünkü Neptün geçişi, gevşeme ve rahatlama yolları bulmanı kolaylaştırabilir; bu da kişisel yaşamın, aile, ev ortamın, zevklerin ve para konularına odaklanman için seni iyi bir konuma getirir.
