Günlük burç yorumları: 3 Ekim 2025 Cuma

Ay günü Kova burcunda geçiriyor, bu da bizi alışılmadık ve sıradışı olana çekiyor. Bu Ay konumunda duygusal tatmin için bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük çok önemlidir. Bu sabah Mars ile kare açısı, huysuzluk, sabırsızlık ve dikkatsizliği tetikleyebilir. Ancak Ay daha sonra Terazi burcundaki Güneş ile uyum sağlıyor ve giderek daha dengeli bir ruh hâline giriyoruz. Adil ve dürüst olmaya çabalıyor, çevremizdeki dünyaya yaklaşmanın yeni ve yenilikçi yollarını sürekli arıyoruz. Bir ekip çalışması için güzel bir enerji mevcut. Yine de öğleden sonra Venüs ve Plüton arasındaki seskikadr açı, sosyal etkileşimlerimizde ve ilişkilerimizdeki gizli gerilimleri vurguluyor. Kıskançlık ve sahiplenme duyguları yüzeye çıkabilir ve bunlar, bir şey ya da birini kaybetme korkumuzla doğru orantılıdır. Manipülasyon ilişkilere gölge düşürebilir ya da finansal gerginlikler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bastırılmış ihtiyaç ve arzularımızı fark etme zamanı da olabilir. Ayrıca, Şubat'ta başlayan, Nisan'da yeniden bağlanan ve bugün kesinleşen Neptün-Juno üçgeninden fayda sağlıyoruz. Bu geçiş, birbirimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve sezgisel olarak hissetmeyi destekliyor; ortak idealler ve hayaller üzerinden bağ kurabiliriz. Aynı zamanda hayırsever eylemlerimizle güçlendiğimizi hissedebiliriz.