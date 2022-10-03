Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2022 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda sizden ne beklendiğini bilmek zor olabilir. Bazı insanlar sizden davranış değişikliği isteyebilir, ancak sözleri tepkileriyle çelişiyor gibi görünebilir. Buna uyum sağlamaya çalışmak büyük olasılıkla oldukça kafa karıştırıcı olacaktır, bu nedenle duygular bu kadar yüksekken kendinize hakim olmak iyi bir fikirdir. Hoş ve kibar etkileşimler yine de yanlış anlaşılabilir ve çarpıtılabilir! Ne kadar az konuşursanız, sonunda muhtemelen o kadar iyi şeyler olacak.