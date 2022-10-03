Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2022 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer insanların sizin hakkınızdaki abartmaları şu anda oldukça can sıkıcı olabilir. Önemli olmadığını düşündüğünüz bir şey, etrafınızdaki insanlar tarafından orantısız şekilde abartılabilir. Bunu şaka amaçlı yapsalar bile, yine de canınızı sıkabilir ve bazı güçlü duygularla tepki vermenize neden olabilir. Derin bir nefes alın ve unutmayın ki belirli bir konu bugün akıllarında olsa da, eğer bu konunun uçup gitmesine izin verirseniz, muhtemelen yarın akıllardan silinip gidecektir.
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