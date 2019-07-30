Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yengeç’teki Ay Oğlak’taki Plüton ile açıda. Bu açı, rahatsızlığa neden olabilir ve kısıtlama eksikliği görülebilir. Hastalıklara duyarlılık görülebilir. Yengeç’teki Ay Merkür’le birleşiyor. Bu takımyıldız, kariyer ve iş etkileşimleri için sağlam bir temeli temsil eder. Yeni projeler hazırlamak ve müşteriler edinmek için en iyi zaman. Ay Aslan’a geçiyor. Aslan burcundaki Ay baskınlığı ve kendine güveni ortaya çıkarır. Aslan kendini tasviri, drama, sahne ve tiyatroyu temsil eder; dış dünyaya sunum anlamına gelir. Yaratıcılık, flört ve zevk için güzel bir zaman: Aslan sahneye çıkmayı sever ve başkalarına rol verir.