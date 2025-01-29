Günlük burç yorumları: 31 Ocak 2025 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Ay, günün bir kısmında sizin güneş sekizinci evinizdeki yolculuğunu sürdürüyor, bu da bir süreliğine gözlem yapmanın katılmaktan daha doğal hissettirdiği bir dönem anlamına geliyor. Ancak, Ay bugün ilerleyen saatlerde Balık burcuna geçtiğinde ruhsal alanınıza giriyor ve durum değişiyor. Harekete geçmeye çok daha istekli olacaksınız. Bununla birlikte, Güneş'in bugün mahremiyet alanınızda Jüpiter ile oluşturduğu destekleyici üçgen açı, yüzeyin altındakilere ya da gözlerden saklanan şeylere güçlü bir çekim hissetmenize neden olabilir. Belki bir gizemi çözmekten veya bir şeyi anlamaktan keyif alıyorsunuz. Özel duygularınız ve ihtiyaçlarınız ya da yakın ilişkileriniz, veya her ikisi, konusunda kendinizi özellikle özgüvenli hissediyorsunuz. Duygusal ikilemleri veya çıkmazları çözmek, ya da çözemiyorsanız, sorunlarınızla barış yapmak daha kolay hale geliyor. Bir yükü, sırrı ya da sorunu paylaşmaya karar verebilirsiniz. Uzun zamandır sizi ağırlaştıran bir meseleyle ilgili tatmin edici bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Bu, bir durumun gizli katmanlarını ya da unsurlarını kendi yararınıza görmek için iyi bir zaman. Gün, duygusal düzlemde sizin lehinize işlemeye meyilli görünüyor.