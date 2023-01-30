Günlük burç yorumları: 31 Ocak 2023 Salı

31 Ocak 2023 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 30 Ocak 2023 10:54
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  • Şimdi herkes öyle ya da böyle bir yol ayrımı. Gün, başkalarıyla olan ilişkilere stres ekleyerek verilmesi gereken kararları bulandırıyor. Bununla birlikte, bir şeyleri derinlemesine düşünme ve mümkün olan en iyi seçimi yapma yeteneği de artmalı. Sizi düzensiz hareket etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bir dürtüsellikle savaşmayı başardığınızda, kazanan taraf olacaksınız.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir söz verme kararı bugün size ait olabilir. Fikrinizi değiştirmek için sizinle uğraşan bir grup insan olabilir, ancak çelişki içindesiniz ve bunu isteyip istemediğinizden emin değilsiniz. Bu durumun artılarını ve eksilerini tartabiliyor olsanız da, maddi veya yüzeysel şeylerin cazibesine kapılmak kolaydır, bu nedenle, gerçekte sunulanlara karşı sizi kör eden herhangi bir avantaja karşı dikkatli olun. Maddiyatın sizi kandırmasına izin vermeyin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi bir aile büyüğünüzün fikirlerinin gölgesinde olabilirsiniz. Kendiniz için iyi bir seçeneği olmayan bir seçim yapmanız için sizi zorluyor ve bunu hemen yapmanız için üzerinizde baskı yapıyor olabilirler. Statüleri ve kişisel veya mesleki güçleri ne olursa olsun, sağlam durmak için çaba gösterin. Durumun güncelliğini takdir etmekle birlikte şu anda bir karara varamayacağınızı nazikçe onlara bildirebilirsiniz. Rahat edeceğiniz bir hızda gidin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni olan güvenli olmayabilir ama eski olan da artık sizi tatmin etmeyebilir. Bu seçimi yapmak muhtemelen kolay olmayacak, ancak gün durumun her iki tarafını da analiz etmenize yardımcı olacaktır. Gerçek olamayacak kadar iyi bir şeye atlamak için güvenli bir durumdan vazgeçme fikrini, beklediğiniz fırsatı kaçırma potansiyeline karşı dikkatlice değerlendirebilirsiniz. İyice düşünün ve riske değip değmeyeceğine kendiniz karar verin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Akran baskısı, aceleye getirilmiş kararlara yol açabilir. Diğer insanlar kararınızı vermeniz için bilinçli ve aktif bir şekilde kampanya yürütüyor olabilir. Tercih ettikleri seçim muhtemelen açıktır, ancak kendiniz için istediğiniz karar bu olmayabilir. Zorladıkları seçeneği seçmekten bile korkabilirsiniz ve yeni bir şey denemek için gergin olsanız da, kendinizi ve ne istediğinizi de bilirsiniz. Kalbinize güvenin! Onların arzularına boyun eğmek zorunda değilsin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Büyüme şansı göründüğü kadar masum olmayabilir. Özellikle, bir üstünüz size bir fırsat veya terfi teklif ederse, başkalarına yardım etmekle kendinize hizmet etmek arasında bir karar vermek size kalmış olabilir. Kendinizi seçerek daha fazla sorumluluk üstlenebilir ve yapılacaklar listenize yeni şeyler ekleyerek büyük bir kazanç elde edebilirsiniz, diğer yandan başkalarına yardım etmek daha az iş ama aynı zamanda daha az ödül olabilir. Her iki durumda da, acele etmeyin ve akıllıca seçin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Bu, yaşadığınız bir yer, çalıştığınız bir işletme veya başka biriyle herhangi bir bağlantıyla ilgili olabilir ve soru çok basit. Bir ödül almak için ya kalmanızı ve zor kısımlarda çalışmanızı ya da geri adım atmanızı, toparlanmanızı ve durumdan uzaklaşmanızı gerektirir. İkisinde de sorun yok! Sizin için daha uygun olanı seçme özgürlüğünü kendinize verin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ciddi alışkanlıklar bugün yaratıcı ustalıkla rekabet ediyor olabilir. Seçebileceğiniz iki yol olabilir ve biri daha çok ve daha fazla odaklanarak çalışmanızı gerektirirken, diğeri kalıpların dışında düşünmenizi ve daha az gidilen yolu seçmenizi ister. Her ikisi de üzerinde çalıştığınız sonuca yol açabilir, ancak biri muhtemelen sizin için diğerinden daha iyi sonuç verecektir. Sezginize güvenin ve en iyi cevaba ulaşmak için genel olarak nasıl çalıştığınızı aklınızdan çıkarmayın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlar şu anda sizi farklı yönlere çekiyor olabilir. Muhtemelen iki ilişki arasında seçim yapmak ve birini kaybetmek kadar ciddi olmasa da, daha küçük bir ölçekte, örneğin iki etkinliğe davet edilip karar vermeniz gerektiğinde de seçim gözünüzde büyüyebilir. İki şeyi ne kadar sevip takdir ederseniz edin, aynı anda ancak bir yerde olabilirsiniz. Seçiminizi olabildiğince adil yapın ve hoşgörüye güvenin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutin ve özgürlük, hayatınızın her anında çatışabilir. Üretken olmakla birlikte kalbinizi sıkan bir tekdüzeliğin içinde sıkışmış hissediyor olabilirsiniz ve bu nedenle daha az katı kurallarla yaşanan bir hayat kulağa harika gelebilir. Ancak, bu aramayı yanıtlarsanız, bu yararlı rutinde kaydettiğiniz ilerlemeyi kaybedebilir ve en başa döndüğünüzde özgürlüğün daha az eğlenceli olduğunu görebilirsiniz. Hedef arama ile kendiliğindenlik arasında karar vermek kolay bir seçim değildir, bu yüzden acele etmeyin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvenli oynamak veya risk alarak şansınızı denemek, evrenin sorduğu soru bu. Yüksek riskli, yüksek kazançlı bir fırsat için gözlerinizi dört açın. Potansiyel faydaların bu durumdan kaynaklanan olası aksiliklerden ağır basıp basmadığını yalnızca siz anlayabilirsiniz. Böylesine belirsiz bir çabayı üstlenmeye hazır olmadığınızı ve sahip olduklarınıza tutunmayı tercih edeceğinizi söylemenizde bir sakınca yoktur.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güçlü bireysellik, ekip çalışmanızın zarar görmesine neden olabilir. Muhtemelen kalabalığın arasından sıyrılmakla gurur duyuyorsunuz, ancak muhtemelen bir noktada ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla birlikte çalışmak zorunda kalacaksınız. Şimdi o zamanlardan biri olabilir, ancak kendi içgüdülerinizi bastırmak için mücadele edebilir ve başka birinin size ne yapmanız gerektiğini söylemesine izin verebilirsiniz. Bazen kendi çıkarından çok herkesin çıkarına göre çalışmalısın ama yine de ahlakından taviz vermemelisin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarına dönmekle kendi desteğiniz olmak arasında karar vermek zihninizi meşgul edebilir. Mevcut bir mücadele zor yollarla yüzeye çıkıyor olabilir ve akranlarınız kendi hayatlarıyla meşgulken, yardım eli uzatmak için onlardan çekinebilirsiniz. Özellikle geçmişte yanmış olmak, bir şeyin yapılmasını istiyorsanız onu kendi başınıza yapmanız gerektiğine sizi ikna edebilir. Bu size kalmış, ama unutmayın ki tek başınıza gitmek zorunda değilsiniz.

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