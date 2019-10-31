31 Ekim perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
31 Ekim 2019 Perşembe
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Akrep’teki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harika bir gün olmasını mı bekliyorsunuz? Eğer öyleyse, yanlış bir bakış açısıyla düşünüyorsunuz. Başınıza harika şeyler gelmesini bekleyemezsiniz; dışarı çıkmalı ve onları gerçekleştirmelisiniz!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün şanslısınız çünkü yüzünüze kocaman bir gülümseme getirecek ve kalbinizi ısıtacak bir sürü gizli hazineler ve gizli mesajlar var. Bugünün keyfini çıkarmaya bakın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkes sizinle aynı mizah anlayışına sahip değil. Bugün birileri şakanızı çok ciddiye aldığında bunu iyice anlayacaksınız. Yüksek sesle gülerek durumu kurtarmaya çalışabilirsiniz ve belki bu kişi ipucunu iyice kaçırabilir, dikkat!
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazen eşyalarını çaldığında, suratına takılıp düşebilirsin! Öyleyse bugün alçakgönüllülükle övgüyü kabul et. İmajınızı yönetmek çok önemlidir, çünkü bazı güçlü insanlar sizi şu anda inceliyorlar.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkasının ışığının ışıltısıyla kalmak bugün kendinizi sıcak ve bütün hissetmenize destek olacak. Bu yüzden sizi motive eden kimse onu arayın. Onunla beraber bir plan yapın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlgisini çekmek istediğiniz biri var, ancak bu kişi şu anda meşgul. Bu kişinin ilgisini gerçekten çekmek istiyorsanız, ya hayatı sakinleşene kadar beklemelisiniz ya da ilk hareketi siz yapmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Grubunuzda güçlü bir liderlik rolü üstlendiniz ve bunu benimsemeniz gerekiyor. Bu rolde gerçekten rahat olsanız da olmasanız da. Herhangi bir sorun yaşarsanız, şu anda bunun büyümesine izin vermemeniz çok önemlidir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birinin bir sırrını öğreneceksiniz. Bu sır o kişinin kimliği kadar temel bir sır. O yüzden herkese bir iyilik yapın ve bu sırrı kendinize saklayın. Kirli çamaşırları ortaya dökerek kazanılacak hiçbir şey yok.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi şansınızı yarattığınıza inanıyor musunuz? Bugün kesin seçimler yaparak, yarın için daha avantajlı bir durum belirlediniz. Ve son zamanlarda çok akıllıca uzun vadeli kararlar verdiğiniz için, bugün güzel sonuçlar bekleyebilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda (ve ne yazık ki, yıldızlar bugün bunun olacağını söylüyor), olumlu düşünün. Sorun düşündüğünüzden kolay çözülecek.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En son ne zaman kendinizle olan ilişkiniz üzerinde çalıştınız? Sahip olduğunuz benzersiz özellikleri düşünün ve kim olduğunuz konusunda şükran duyun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkes size ne yapmanız gerektiğini söylemek istiyor. Ortada savruluyormuş gibi hissetmek yerine, iyi bir dinleyici gibi onları dinleyin ve sonra siz ne yapmak istiyorsanız, kendi istediğiniz yolu seçin.
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