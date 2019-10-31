Günlük burç yorumları! (31 Ekim 2019 Perşembe)

31 Ekim perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Akrep’teki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Harika bir gün olmasını mı bekliyorsunuz? Eğer öyleyse, yanlış bir bakış açısıyla düşünüyorsunuz. Başınıza harika şeyler gelmesini bekleyemezsiniz; dışarı çıkmalı ve onları gerçekleştirmelisiniz!

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün şanslısınız çünkü yüzünüze kocaman bir gülümseme getirecek ve kalbinizi ısıtacak bir sürü gizli hazineler ve gizli mesajlar var. Bugünün keyfini çıkarmaya bakın.

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