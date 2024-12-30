Günlük burç yorumları: 31 Aralık 2024 Salı

Şiron bugün durağanlaşıyor ve 26 Temmuz'dan beri süren geri hareketinden sonra ileri dönüyor. Bu değişimle birlikte kendimizi savunmasız hissedebiliriz; kaçındığımız veya kafamızı karıştıran duygusal gerçekler önümüzdeki haftalarda gün yüzüne çıkmaya başlayabilir. Bu durum her zaman rahatlatıcı olmayabilir, ancak bizi uygun adımlar atmaya teşvik edebilir. Güneş'in bugün Uranüs ile yaptığı açı, harekete geçmek istediğimizi ama nereden başlayacağımızı ya da niyetlerimizi nereye yönlendireceğimizi bilemeyebileceğimizi gösteriyor. Planlardaki ya da olaylardaki beklenmedik değişiklikler sabrımızı sınayabilir, ancak aynı zamanda faydalı, öğretici veya ilginç yollar açan yeni yaklaşımlar getirebilir. Merkür ve Mars arasında oluşan küçük bir kareyle, acelecilik, sabırsızlık veya kaba ya da düşüncesiz yorumlar yapma eğilimine karşı dikkatli olmalıyız. Ancak zihinsel gerilim bizi harekete geçirebilir ve bu enerji iyi yönlendirilirse yapıcı olabilir. Bugün tempomuzu dikkatli bir şekilde ayarlarsak daha fazlasını başarabiliriz. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi ifade ederken başkalarına saygı göstermeye ve onları onaylamaya özen göstermek en iyisidir.