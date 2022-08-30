Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2022 Çarşamba

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kelimeleriniz dilinizden adeta su gibi döküldüğünü hissedebilirsiniz. Yine de, nihayetinde her şeyin sizinle ilgili olmadığı hatırlatılabilir. Sevdiğiniz biri, sadece onu dinlemenizi isteyebilir. Belki de dikkatinizi onların ihtiyaçlarına vermek, sizi acı veren herhangi bir öz değer sorunlarından uzaklaştırabilir. Çoğu insan kendi kusurlarının sizinkinden daha fazla farkındadır ve bunu gerçekten anlamak özgürleştirici olabilir.