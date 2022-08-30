Günlük burç yorumları: 31 Ağustos 2022 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda sosyal çevreniz için önemli bir merkez olabilirsiniz. Gün, açık sözlü yönünüzü uyandırıyor ve size başarıya ulaşmak için kelimelerin gücünü veriyor. Bununla birlikte, belki de her konuşmanın nasıl gittiğini kontrol etmekte ısrar etmek, yeni keşfettiğiniz gücünüzü en iyi şekilde kullanmak değildir. İnsanları uzaklaştırmayı tercih edeceğiniz tartışmalı bir durum, iyileştirici bir bağlantı için bir fırsata dönüşebilir. Olayları ne zaman doğal akışına bırakacağınızı izin vereceğinizi bilin.
Facebook Yorumları