30 Ocak perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
30 Ocak 2020 Perşembe
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Mutluluğun başka insanlar tarafından sağlanamayacağını öncelikle kendi içinizdeki sorunları çözmeniz gerektiğini kavramalısınız. Kendi iç mutluluğunuzu bulduğunuz taktirde diğer insanlarla beraber hayattan zevk almanız da daha kolay hale gelecektir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireysel sınırlarınızı ihlal eden insanlarla uzun zaman geçirmeniz halinde kendinizi daralmış hissedebilirsiniz. Fazla rahat insanlardan hoşlanmamanız gayet doğal, onlardan uzaklaşmayı deneyin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayallere dalmak tabii ki güzeldir ancak gerçekliğe dönmeniz gerekli. Şu anda yapmanız gereken şey etrafınızdaki insanlarla bağlantıya geçmek ve ayaklarınızı yere bastıracak ciddi işlere adım atmak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazen gerçekleri duymak zor gelebilir ama gerçekleri dile getirmek ondan da zordur! Ancan dürüst olmanın bir ilişkide en önemli özelliklerden biri olduğunu unutmayın ve yapılması gereken şeyi yapın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ani ruh hali değişimleriniz çevrenizdekileri sizden uzaklaştırıyor. Daha stabil davranmaya ve ani kararlar almamaya çalışmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda olan insanlar sizi gayet mutlu ediyor ve onlarla geçirdiğiniz zamanlardan inanılmaz keyif alıyorsunuz. Yakın zamanda tanışacağınız birkaç kişiyi de bu arkadaş grubunuza kattığınız zaman her şey daha da güzel olacak gibi!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün egonuzu tatmin etmek için yapabileceğiniz en iyi şey kollarınızı sıvayıp işinizin başına geçmek. Günün sonunda ne kadar çok ilerlediğinizi gördüğünüzde derin bir “Oh!” çekeceksiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Girişimlerinizin önünü kesmeye çalışan insanlara kulak asmamalısınız. Bu kişiler sizin parlamanızdan korkuyor ve sizi kıskanıyorlar.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapması çok zor görünen projeler bile sizi için çocuk oyuncağı. Uzun zamandır sıkı çalışıyor olmanızın karşılığını bu proje karşılığında alacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklemediğiniz birinden ani bir davet alabilirsiniz. Ancak heyecanlanıp hemen evet cevabı vermeyin. Bu davete katılırsanız pişman olma olasılığınız çok yüksek olacaktır.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı günler zamanın su gibi akıp geçtiğini hissedersiniz ancak bugün adeta zaman hiç geçmiyor. Yapmaktan hoşlandığınız şeylerle ilgilenmeye çalışın ve gününüzü daha eğlenceli hale getirin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir karar mı vermeye çalışıyorsunuz? Seçenekleri değerlendirmeniz çok uzun zaman alıyor olabilir ancak bu kararsızlığınız sizi kaosa sürükleyecek. Arkadaşlarınızın acele etmenizi söylemesi çok normal, artık bir karara varmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki herkes sizi çok önemsiyor ve bu dışarıdan bakan biri için çok güzelmiş gibi görünüyor olabilir. Ancak bu durum sizin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor olmalı, bu durumu sevdiklerinize söylemelisiniz.
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