Günlük burç yorumları! (30 Nisan 2020 Perşembe)

30 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün arkadaşlarınız sizi rahatsız edecek şeyler söyleyebilir. Bunun sebebi bu kişinin duygularını ifade edemeyecek kadar gergin olması. Ona yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevdiğiniz biri hakkında kulağınıza çalınanlar sizi sinirlendirebilir. Dedikoduları kulak ardı edip kendi bildiğiniz gibi davranmalısınız.

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