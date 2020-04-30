30 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
30 Nisan 2020 Perşembe
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınız sizi rahatsız edecek şeyler söyleyebilir. Bunun sebebi bu kişinin duygularını ifade edemeyecek kadar gergin olması. Ona yardımcı olmaya çalışabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz biri hakkında kulağınıza çalınanlar sizi sinirlendirebilir. Dedikoduları kulak ardı edip kendi bildiğiniz gibi davranmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın size fikir danışacağı bir gün. Bu pozisyonda olmak sizi gururlandıracak. Tavsiye verirken de detaya indiğinizden emin olmalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda çok fazla çalışıyorsunuz. Bu durumdan artık bıkmış olmalısınız ki bugün masanın başına oturmak bile içinizden gelmiyor. En iyisi bir günlüğüne de olsa ara vermek.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kafanızdaki sorulara cevap bulmaya çalışmaktan çok daha fazla soru üretiyorsunuz. Zihninizi bu kadar yormamalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinizin kafasını karıştıran konular olabilir. Bunlar hakkında oturup konuşmalı ve anlaşmaya varmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size iyi gelmediğini hissettiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışmalısınız. İşe ne istediğinizi ve neleri sevdiğinizi keşfetmekle başlayın. Sonrasında günlük hayatınızı yeniden şekillendirin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişten gelen hatıralar ve hisler bugün daha yaratıcı olmanızı sağlayabilir. Başta hatırladıklarınıza anlam veremeseniz de ortaya çıkardığınız işlerden memnun olacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginizi çeken bir konuda çalışmalar yapmaya başlamanız size iyi gelecek. Kendinizi geliştirdiğinizi hissetmek ruhunuzu besliyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ev işleri konusunda ne kadar yorulduğunuzu gören aile bireyleriniz yardımınıza koşacak. El birliğiyle tüm işleri kolaylıkla halledeceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konularla ilgili doldurmak zorunda olduğunuz evraklar bugün sizi biraz sıkabilir. İşleri eğlenceli hale getirecek bir şeyler bulmaya çalışabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız mesajları ve e-postaları dikkatli bir şekilde okumaya özen gösterin. Dikkatinizden kaçan ufak bir detay canınızı uzun süre sıkabilir.
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