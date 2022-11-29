Günlük burç yorumları: 30 Kasım 2022 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnançlarınız hakkında net bir fikre sahip olmak, şu anda aynı sayfada olan arkadaşları çekmenize yardımcı olabilir. Zor kısım, şüphelerinizi de kabul edecek kadar ayakları yere basan insanları bulmak olabilir. Şu anda bir ilişkide yaşadığınız herhangi bir rahatsızlık, büyük olasılıkla, ortaya koyduklarınızı çekerken, ideolojinizle kendi içsel mücadelenizden kaynaklanmaktadır. Gerçekçi olarak, burcunuz çoğu şey hakkında iki kafalı olduğu biliniyor. Sadece buna sahip olmak güçlendirici olabilir!
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