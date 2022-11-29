Günlük burç yorumları: 30 Kasım 2022 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Büyük bir gezi planlamak sizin için harika geçebilir ancak ciddiyetsize her şeye evet derseniz, çok fazla aktivitede sıkışma tehlikesi etrafında dans edebilirsiniz. Özenle seçilmiş bir liste, her bir öğenin keyfini daha iyi çıkarmanızı sağlayacaktır. Onlar için gerçekten önemli olan bir durağı atlamadığınızdan emin olmak için sizinle birlikte seyahat eden herkesle konuşun, bu sadece önceliklerinizle ilgili değil!