Günlük burç yorumları: 30 Eylül 2025 Salı

Ay, Yay burcundaki geçişine devam edecek, ardından düzenli ve hedef odaklı Oğlak burcuna geçecek. Bugün ilerleyen saatlerde İlkdördün gerçekleşecek. Bu evre, değişime motive eden gerginlik veya stres getirebilir ve büyüme potansiyelini vurgular. Her çeyrek Ay evresinde bir kriz teması vardır çünkü harekete geçme ihtiyacı hissederiz. Kısa bir süre sonra, eylemlerimizin yakınlarımızı nasıl etkilediğinin farkına varırız, belki de deneme-yanılma yoluyla. İlişki ve maddi hedefler çatışma eğiliminde olabilir, bu da biraz baskı veya kaygı yaratır ama aynı zamanda gelişme isteğini de beraberinde getirir. Bununla birlikte, Güneş bugün Pallas ve Vesta ile uyum içinde olacak, bu da enerjimizi yapıcı bir şekilde kanalize etmemize yardımcı olur. Daha fazla anlam ve amaç arayışı ile zihinsel uyarım isteğini güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Önemli kalıpları görürüz ve sorunları çözmek için inanılmaz derecede motive oluruz. Bu geçişler, kendimizi özel bir projeye veya davaya adamamız için bizi teşvik eder. Ayrıca Oğlak'taki Ay, sorumluluklarımızı aklımıza getirir.