İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Garanti olarak gördüğünüz bazı şeyler, özellikle anlaşmalar, beklenmedik anlarda sonlanabilir. Her zaman ve her konuda bir alternatif plana sahip olduğunuzdan emin olun. Partnerinizle aranızdaki romantik bağ, kendi haline bırakabileceğiniz bir şey değil, her iki tarafın da yatırım yapması gerekiyor.