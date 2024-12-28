Günlük burç yorumları: 30 Aralık 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Şiron, aylar süren geri hareketin ardından bugün ileri dönüyor. Bu dönüş, karmaşık duygularla başa çıkmak için sizi daha aktif bir konuma getiriyor; onlarla yüzleşmeye ve onları çözmeye daha istekli hale geliyorsunuz. Daha önce kafa karıştırıcı olan bir konunun özüne inebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda, özellikle bir partnerle olan bağlarınızı geliştirme yollarını düşünmenin tam zamanı. Bugün, duygularınızı geçici olarak anlamlandırmak biraz kaotik olabilir. Yarın gerçekleşecek Yeni Ay öncesinde, büyük başlangıçlardan ve kararlar almaktan kaçınmak en iyisi, çünkü bunlar uzun vadede pek etkili olmayabilir. Enerjinizi korumaya veya o anın gerekliliklerine yatırmaya çalışın. Bugün, artık size hizmet etmeyen şeyleri, özellikle tutumları gözden geçirip geride bırakmak önemlidir.
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