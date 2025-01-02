Günlük burç yorumları: 3 Ocak 2025 Cuma

Güneş bugün Jüpiter ile bir açı oluşturuyor ve iki fikir veya dürtü arasında kalabilir, alternatifler arasında gidip gelebiliriz. Tatmin edici sonuçlara ulaşmak zor olabilir. Bu, ayarlamalar yapma ve farklı deneyimler için kendimizi özgür bırakmak adına eski alışkanlıkları bırakma zamanı. Gün ilerledikçe, Mars-Plüton karşıtlığı güçlü bir etki alanına giriyor. Bu açı, Mars gerilemeden önce 3 Kasım'da ilk kez oluşmuştu ve Mars'ın ileri hareket edeceği 26 Nisan'da, tekrar meydana gelecek. Bir ikileme geri dönüyor olabiliriz. Gergin ve yıkıcı olsa da, bu transit açığa çıkarıcı olabilir. Zorlayıcı tutumlar inatçı bir dirençle karşılaşabilir-şu anda irade savaşları yaşanabilir. Dışsal koşulların kişisel gücümüzü baltaladığı hissine kapılabiliriz. Bu durumlarla başa çıkarken içsel motivasyonlarımızla temas kurabiliriz. Dış güçler, hayatımızı daha iyi kontrol etme ihtiyacımızı hatırlatabilir, ancak kontrol kazanmak için kestirme yollar beklediğimizden, işe yaramayabilir. Bu transit, karmaşık veya gömülü bir konuyu doruğa ulaştırabilir. Bu etkinin altındaki yüzleşme veya çatışmaların güçlü duygularını gözlemlemek akıllıca olur, çünkü bu transit, bastırılmış meseleleri veya duygusal "çamuru" gün yüzüne çıkarma eğilimindedir. Sonuç olarak, hayal kırıklığı yaratan enerji doğru şekilde yönlendirilirse daha büyük bir anlayışa yol açabilir. Venüs bugün Balık burcuna giriyor ve 4 Şubat'a kadar burada ilerleyecek. Daha sonra 27 Mart-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Balık burcuna geri dönecek. Bu alışılmadık döngü, 1 Mart-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Koç ve Balık burçlarında bölünmüş bir Venüs gerileme döngüsü nedeniyle oluşuyor. Venüs, Balık burcunda hassas ve şefkatlidir, ancak ulaşılması zor olabilir, çünkü tanımlanması ve tatmin edilmesi zor bir özlem vardır. Venüs Balık burcundayken sınırlar ve çizgiler bulanıklaşır. Bu pozisyonun gölge tarafı, inanmak istediğimiz için kendimizi kandırmamıza izin vermektir. Kaçamak veya dolaylı davranışlara da dikkat etmeliyiz. Yine de, Venüs Balık burcunda yücelir ve bu burçta olumlu etkiler verir. Venüs bu dönemde bağlı, şefkatli, son derece cömert ve fedakarlık yapmaya yatkındır. Bu döngüde finans ve aşk hayatımızda sezgilerimize fazlasıyla güvenebiliriz. Sıradışı, göz ardı edilmiş, şiirsel, sanatsal objeler, durumlar ve insanlara çekilir ve onları takdir ederiz. Bizi harekete geçiren, ilham veren veya duygulandıran faaliyetlere yöneliriz.