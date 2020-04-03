Günlük burç yorumları! (3 Nisan 2020 Cuma)

3 nisan cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Yaratıcı enerjiniz bugün olabilecek en yüksek seviyesinde. Bunu avantaja çevirin ve işiniz için kullanın. Harika projeler yaratacağınız kesin!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kafanızı toplayıp düşünmeniz zor. Zihninizin karışık olması önemli kararlar alırken detaylıca düşünmenizi engelliyor ve bu yüzden en basit yoldan gitme taraftarısınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Özgürlük sizin için çok önemli. Kafanızda oluşturduğunuz zincirleri kırmak ve daha özgür düşünmek istiyorsunuz. Bu, sizi bilmediğiniz diyarlara sürükleyebilir. Korkmanıza gerek yok.

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