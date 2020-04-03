3 nisan cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Nisan 2020 Cuma
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Yaratıcı enerjiniz bugün olabilecek en yüksek seviyesinde. Bunu avantaja çevirin ve işiniz için kullanın. Harika projeler yaratacağınız kesin!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kafanızı toplayıp düşünmeniz zor. Zihninizin karışık olması önemli kararlar alırken detaylıca düşünmenizi engelliyor ve bu yüzden en basit yoldan gitme taraftarısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlük sizin için çok önemli. Kafanızda oluşturduğunuz zincirleri kırmak ve daha özgür düşünmek istiyorsunuz. Bu, sizi bilmediğiniz diyarlara sürükleyebilir. Korkmanıza gerek yok.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanları bugün inatçılıkla suçluyor olabilirsiniz. Bu durum eğer dikkatli olmazsanız bir felakete dönüşebilir. Biraz daha esnek olmanızda fayda olacaktır.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilginizi çeken bir yabancıya uzun uzun bakarken yakalayabilirsiniz kendinizi. Tanışmak için bir bahane bulup ona yaklaşmak pek iyi bir fikir olmayabilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hedefinize ulaşmak için ağır ağır çalışırken önünüze beklenmedik engellerin çıkma olasılığı çok yüksek. Her şey planladığınız gibi gidecek diye bir şey yok, hayal kırıklığına uğramayın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlara düşündüğünüzü direkt olarak söylemekten çekinmediğiniz ortada. Duygularınızı da düşünceleriniz gibi net bir şekilde ifade etmenin zamanı sizce de gelmedi mi?
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hazır olmadığınız değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi fazlasıyla yoracak ancak sevdikleriniz destek için her zaman yanınızda.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi çok saçma düşüncelerle boğuşurken bulabilirsiniz. Yaşanma ihtimali çok düşük olan şeyler için kendinizi bunaltmaktan vazgeçip anın tadını çıkarmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanların ya da ailenizin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Ne karar aldıysanız onu uygulayın. Doğru yolda olduğunuza emin olabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz. Ancak olaylara bakış açınızı değiştirdiniz takdirde her şeyin normal olduğunu anlayıp derin bir oh çekeceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hassas yapınız bugün mantıklı kararlar almanızın önünde büyük bir engel. Duygularınızı bir kenara bırakıp daha makul düşünmeye çalışın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz iki kişinin tartışmasına şahit olduğunuzda taraf tutmamanız en iyisi. Arabuluculuk yapıp iki tarafı da kırmamalısınız.
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