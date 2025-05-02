Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2025 Cumartesi

3 MAYIS 2025 BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Venüs ile Neptün arasındaki hizalanma, güne romantik ya da gizemli bir enerji katabilir, ancak gün ilerledikçe ayaklarını yere basman bekleniyor. Gizli ya da özel bir şey seni içine çekebilir, ancak sorumluluklar da seni çağırıyor ve bazı görevlerden tamamen kaçman mümkün olmayabilir. Başkalarına karşı daha şefkatli bakıyor olabilirsin, ancak özellikle finansal ya da romantik bir konuda bir durumu fazla idealleştirmemeye dikkat etmelisin. Birine yardım etmek ya da özel bir hayal veya fantezi şu sıralar ön planda olabilir. Bir şekilde kendini geçmişten özgürleştirmenin yolunu bulabilirsin ve bu da sana rahatlama getirebilir. Gizli ya da özel bir şey seni güçlü şekilde çekebilir. İnsanların ve olayların daha ince, derin yönlerini görüyorsun.