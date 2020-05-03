3 mayıs pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Mayıs 2020 Pazar
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Evde oturmaktan sıkılmaya başlamış olabilirsiniz. Aile bireylerinizle ufak tartışmalar yaşamanız olası. Alttan almaya çalışın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize güveniniz her zamankinden çok daha yüksek. Yapamayacağınız iş yok gibi görünüyor. Bir yıldız gibi parlıyorsunuz!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınızı bir üst seviyeye çıkarmaya ne dersiniz? Kendinizi ifade etmenin farklı ve daha iyi yollarını araştırın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hisleriniz bugünlerde sizi yanıltabilir sevgili İkizler. Bu sebeple daha çok mantığınıza kulak vermeniz gerekiyor.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iletişim kuracağınız kişiler sizden yaşça çok daha büyük olabilir. Onların öğütlerine kulak vermelisiniz. İlerde bunu yaptığınız için kendinize teşekkür edeceksiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer insanlarla düzgün ilişkiler kurabilmeniz için öncelikle kendinizle ilişkinizin düzgün olması gerekli. İçinizdeki savaşı bırakın ve barış ilan edin. Daha iyi hissedeceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının fikirlerinden faydalanarak kendi projelerinizi şekillendireceksiniz. Fikir sahibine teşekkürlerinizi sunmayı unutmamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz yerden kaçamıyor gibisiniz. Herkes ve her şey üstünüze geliyor, boğulacak gibi hissediyorsunuz. Kendinize küçük de olsa bir alan yaratmaya çalışabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanların anlattıklarınızı dikkatle dinlemesini istiyorsunuz. Merak etmeyin, anlattıklarınız o kadar dikkat çekici ki herkes size kulak verecek.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı sorunlar kontrolünüzün dışında ortaya çıkmış olabilir. bunların üstesinden gelmek için iyice düşünmeniz gerekecek.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle aranızdaki bağın iyice derinleştiğini hissediyor olmalısınız. Bu süreçte birbirinizi daha da iyi anlamaya başlamış olmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şeyin tek başınıza üstesinden gelmek zorunda değilsiniz. Yardım istemeniz sizi aciz biri gibi göstermez. Gerekli noktalarda destek almaktan çekinmeyin.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatler bugün üzerinizde. Yaptığınız her şeyin başkaları tarafından izlendiğini unutmayın ve ona göre davranın.
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