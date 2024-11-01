Günlük burç yorumları: 3 Kasım 2024 Pazar

Merkür, bugün Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna girmeden önce Mars ile üçgen, Plüton ile altmışlık açı yapıyor. Bugün zorluklarımızı konuşuyor, çözümler, stratejiler ve planlar buluyoruz. Bir şekilde kriz modunda veya entelektüel zorluklar sayesinde başarılı olabiliriz. Belirli konulara karşı özel bir tutku hissedebiliriz. Fikirlerimizle bir şeyler yapmak, öğrenmek, öğretmek veya tartışmak arzumuz oldukça etkileyici. Özellikle uyanık ve farkında olduğumuz, konuşmalarımızda heyecan veya enerji bulduğumuz bir dönemdeyiz. Fikirlerimizi harekete geçirmek tatmin edici olabilir. Bize bir avantaj sağlayacak ek bilgiler keşfedebilir veya kaçındığımız bir konunun gerçeğini nihayet "görebiliriz". Bir konuyu daha derinlemesine incelemek için güçlü bir zaman. Bizi bağlı veya zor bir durumda tutan bir şeyden kurtulmak için planlar yapmaya da uygun bir dönem. Merkür, bu öğleden sonra Yay burcuna uzun bir süre için giriyor ve yaklaşan bir gerileme nedeniyle burçta olağandan daha uzun süre kalacak yani 8 Ocak 2025'e kadar burada olacak. Yay burcundaki Merkür, düşünce ve fikirlerinizde meraklı, sorgulayıcı ve cesur olabilir. Düşüncelerimiz iyimser ve inancımız artıyor. Ancak, bu döngüde her zaman çok titiz veya detay odaklı değiliz. Bugün gerçekleşen Jüpiter-Şiron altmışlığı her şeyi dengeliyor. Detaylar yerine hedefe odaklanıyoruz ve bu da faydalı ve ödüllendirici olabiliyor. Daha geniş çerçevede düşünebilir, mesajımızı ruh ve coşkuyla iletebilir ve öğrenmekten keyif alabiliriz. İyimseriz, yardımseveriz ve bilgelik dolu sözleri paylaşmaya hazırız; büyük resim planlaması ve düşünme için iyi durumdayız.