Günlük burç yorumları: 3 Kasım 2022 Perşembe

3 Kasım 2022 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 02 Kasım 2022 11:27
ABONE OL

  • İlerlemek, şu anda göründüğünden daha karmaşık olabilir. Mükemmel mantıklı görünen bir hareket tarzının yanlış olduğunu göremeyebilirsiniz. Bununla birlikte, amaçlanan ne olursa olsun, incinmiş duygular ortaya çıkabilir. Harekete geçmeden veya bir şey söylemeden önce bir kez daha düşünmekte fayda var. Sorunları çözmek hem entelektüel hem de duygusal tüm becerileri gerektirebilir!

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Cazip bir finansal fırsat önünüze açılıyor olabilir, belki de en büyük engeliniz, olumlu değişimi hak etmediğinizi düşünmektir. Kendiniz hakkında kötü hissetmek sizi çaresizlikten akıllıca olmayan bir karara yönlendirebilir. Bir arkadaşınızla konuşmak, gerçekleri daha net görmenize yardımcı olabilir. Sonuçta, son hamleyi kendiniz yapmanız gerekecek, bu yüzden her şeyi iyice düşünmek için ihtiyacınız olan her zaman ayırın.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarıyla ilişki kurmak bugün bazı zorluklarla gelebilir. Size yakın biriyle bağlantı kurmak için büyük umutlarınız olsa da, hassas noktalarınızdan birini dürttüklerinde an bozulabilir. Objektif olarak yanlış olduklarını kanıtlamaya hevesli olabilirsiniz, ancak belki de kendi deneyiminize göre yetkinizin ötesinde hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Kendiniz için ayağa kalkın ancak diğer kişiye şüphe duyma şansını verin, bunun gibi konular muhtemelen onlardan daha çok sizinle ilgilidir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda diyetinizde veya yaşam tarzınızda yaptığınız bazı değişiklikler konusunda kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Ne yazık ki, bu haberi arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz gibi gitmeyebilir, muhtemelen istemeden başka birinin güvensizliklerini tetikleyeceksiniz. Kimsenin sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermek yerine, kendinizi daha da etkili hale getirmenin yollarını araştırmaya odaklanın! Sonuçta, ayrıntıları iyileştirmek için her zaman yer vardır.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek size güzel ödüller getirebilir ancak bu rüya otoriter bir sesin eleştirileriyle bozulabilir. Mantıksız olduğunu bildiğiniz şüphelere sahip olmaktan utanıyor olsanız da, duygularınızın bu yönüne takılıp kalmak muhtemelen sizi daha fazla sıkıştıracaktır. Bununla birlikte, belki de onlar hakkında günlük tutarak, düşünce bloklarınızla ilgilenmek size ilham verebilir ve akışınızı geri yükleyebilir. Olmak istediğiniz yer olmasa bile bulunduğunuz yeri kabul etmelisiniz.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evde dinlenmek rahat olabilir, ancak çok sıkıcı olup olmadığınızı da merak ediyor olabilirsiniz. Kendi sebepleriniz için macera peşinde koşmanın veya devam etmemenin yanlış bir tarafı olmasa da, belki de öncelikle diğerlerinden daha fazlasını elde etmek için algıladığınız baskıya tepki veriyorsunuz. Kişisel kaygılarınızı etrafınıza yansıtmak da mümkün olsa da, şu anda başkalarının verdiği sinyallere karşı özellikle hassassınız. En önemli arayışınız, nerede bittiğinizi ve nerede başladığını belirlemektir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün derin bir konuşma fikri gerçekten hoşunuza gidebilir. Yine de büyük bir soru sormadan önce, cevabı gerçekten bilmek isteyip istemediğiniz ve neden size cevabın henüz söylenmediği konusunda kendinize karşı dürüst olmaya çalışın. Başkaları sizi paylaşmak için güvenli biri olarak görüyor mu? Her küçük gerçeği hemen öğrenme arzunuzu azaltmanız gerekebilir, çünkü bu korkutucu olabilir. İlişkiye odaklanın ve anlamlı detayları gerektiğinde öğrenebilirsiniz.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Vazgeçmek, belirli bir ilişkide ilk stratejiniz olabilir ve bu, mevcut bir öz değer artışını oldukça rahatsız edebilir! Belki de insanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiğine dair temel inançlarınıza eleştirel bir şekilde bakmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi savunmanın ne kadar mantıklı olduğunu düşündüğünüzde, bunu gerçekten yapmak için güçlenmiş hissedebilirsiniz. Dinamiği değiştirmek, diğer kişi için beklemediğiniz şekillerde de iyi olabilir, bu nedenle sizi korkutsa bile yeni bir şey deneyin.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi vücudunuzu sevmenin de ötesinde, ona hizmet ediyor ve o tarafından motive ediliyorsunuz. Ağrıların, sızıların veya diğer talihsiz semptomların kendinizi tercih ettiğiniz şekilde sunmanın önüne geçtiğini görebilirsiniz. Daha heyecan verici bir şey yapmak yerine dinlenme ihtiyacınızı kabul etmeniz daha iyi olabilir. Nihayetinde, biraz şarj, enerjinizi geri kazanmak için gereken şey olabilir!

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Genellikle başkalarıyla paylaşmadığınız bir şeyden gizlice gurur duyabilirsiniz. Yine de, açılmak endişeye neden olabilir, çünkü muhtemelen bu bilgiyi neden ilk başta kendinize sakladığınızı hala hatırlıyorsunuzdur. Belki de paylaşım, ya hep ya hiç türünden bir durum olmak zorunda değildir, hikâyeye hangi ayrıntıları ekleyeceğinizi ve hangi kişileri anlatacağınızı dikkatlice seçebilirsiniz. Anlatıyı kontrol etmenize izin verirseniz, güvenle ilerleyebilmeniz daha iyi olur!

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızla eğlenmek bugün karmaşık bir deneyim olabilir. Belki onların evleri ya da aile yaşamları size sizde eksik olanı hatırlatır. Bununla birlikte, belki de durumunuzu iyileştirmenin bir yolunu bulmak için tam olarak ihtiyacınız olan dürtü budur. Sıkı çalışma yeteneğiniz yüksek bir noktada, ancak çabalarınızı ödüllerinizi en üst düzeye çıkaracak şekilde kanalize edip etmediğinize bakmanız gerekebilir. Derinlere inmek için bu motivasyon dalgalanmasını kullanın!

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Büyük yaşam hedeflerinize gitmek zorlayıcı bir seçenek olabilir. Bu ne kadar üretken olursa olsun, ilerlemenizin sizi yaşıtlarınızdan uzaklaştırdığından endişe duyabilirsiniz. Konuşulmayan gerginlik çok fazla olursa, havayı temizlemek kötü bir fikir değildir. Motivasyonlarınızı başkalarına karşı bir tehdit olarak değil, kendiniz için olumlu bir şey olarak netleştirecek şekilde kendinizi ifade edecek donanıma sahipsiniz. Gerçeği açıkça söylemek garip hissettirse de, genellikle sessizce sinirlenmekten daha iyidir!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Öğrenmek ve keşfetmek kulağa oldukça çekici gelebilir, ta ki aklınızdaki şeyin finansal tarafına bakmaya başlayana kadar. Yapmak istediğiniz her şeyi karşılayamadığınız için kendinizi üzgün hissedebilirsiniz, ancak muhtemelen eğlence için düşündüğünüzden daha fazla fırsatınız vardır. Can sıkıntısını gidermek, kendi evinizde dolaşmak kadar basit olabilir. Belki de unuttuğunuz bir kitap sonunda okunacak anını bulmuştur, bu yüzden hoş sürprizler için gözlerinizi dört açın!

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.