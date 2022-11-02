Günlük burç yorumları: 3 Kasım 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vazgeçmek, belirli bir ilişkide ilk stratejiniz olabilir ve bu, mevcut bir öz değer artışını oldukça rahatsız edebilir! Belki de insanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiğine dair temel inançlarınıza eleştirel bir şekilde bakmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi savunmanın ne kadar mantıklı olduğunu düşündüğünüzde, bunu gerçekten yapmak için güçlenmiş hissedebilirsiniz. Dinamiği değiştirmek, diğer kişi için beklemediğiniz şekillerde de iyi olabilir, bu nedenle sizi korkutsa bile yeni bir şey deneyin.