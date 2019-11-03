3 Kasım pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Kasım 2019 Pazar
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Mars’ın Koç burcuna girmesiyle beraber hayatınızda önemli adımlar atmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda hayatınıza yeni birini almayı düşünebilir ya da partneriniz varsa daha ciddi adımlar atabilirsiniz. Genel olarak planlı olmak bugünü daha rahat geçirmenizi sağlayacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi içinizdeki ve partnerinizle olan dengeyi korumak için epey çabaladığınız bir dönemdesiniz. Bugün ilişkinizin temellerini biraz sarsacak bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini hesaplarken çılgına dönmek yerine sakin kalmaya çalışmak en iyisi olacaktır.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün normalde hiç ilgilenmediğiniz bir konu hakkında araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce sımsıkı kapalı olduğunu gördüğünüz kapılar sizin için yavaş yavaş açılıyor. Bugün şanslı gününüzdesiniz!
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde kendinizi biraz halsiz hissediyor olabilirsiniz. Hafta sonu dışarı çıkmak isteseniz de bugün evde kalmak sizin için daha iyi olacak. Aksi takdirde grip kapınızda!
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz kaotik geçecek. Hatta kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz desek yeridir. Çıkıp biraz yürüyüş yapmak iyi gelebilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir şeylere geç kalıyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olan stresinizi ve gerginliğinizi kontrol altına alın. Bir şeyleri planlamanıza yetecek kadar strese sahip olsanız yeter. Biraz eğlenmeye ve hayattan zevk almaya bakın. Her zaman böyle ciddi olmanız gerek yok!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz potansiyel tartışmalardan kaçınabilmek adına farklı bakış açılarına açık olun. Karşınızdaki kişiyle ilgili problemlerinizi dile getirmemeye çabalayın yoksa kendinizi canınızı sıkacak durumların içinde bulabilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddi konularda enerjiniz çok yüksek. Bu durumu avantaja çevirerek bütçe planlamanızı gözden geçirebilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızın herhangi bir alanında ucu açık bıraktığınız bir konu hakkında harekete geçmenin tam vakti. Bu başladığınız bir işi bitirmek için masaya oturmak da olabilir, uzun zamandır flörtleştiğiniz kişiyle bir ilişkiye başlamak da!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda biraz ‘Armut piş, ağzıma düş!’ mottosuyla yaşıyor gibisiniz. Siz bir şeyler için çabalamadıkça güzel sonuçlar alamayacağınızı hatırlamanızda fayda var.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi anlamda ne istediğinizi biliyor ve ona göre hareket ediyorsunuz. Bu süreçte etrafınızdakilerin size söylediklerine kulak asmamalı ve kendi planınızı kendiniz yapmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi ve hayata bakış açınızı sorgulayacağınız bir gün. Son zamanlardaki ruh haliniz bir şeyleri net olarak görmenizi engelliyor olabilir. Fakat bugün daha önce yaptığınız hataları fark edip geleceğinizi buna göre şekillendireceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin ve anın tadını çıkarın. Kim bilir belki de hayatınızın aşkı da orada olacaktır!
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