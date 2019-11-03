KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi içinizdeki ve partnerinizle olan dengeyi korumak için epey çabaladığınız bir dönemdesiniz. Bugün ilişkinizin temellerini biraz sarsacak bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini hesaplarken çılgına dönmek yerine sakin kalmaya çalışmak en iyisi olacaktır.