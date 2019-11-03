Günlük burç yorumları! (3 Kasım 2019 Pazar)

3 Kasım pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Mars’ın Koç burcuna girmesiyle beraber hayatınızda önemli adımlar atmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda hayatınıza yeni birini almayı düşünebilir ya da partneriniz varsa daha ciddi adımlar atabilirsiniz. Genel olarak planlı olmak bugünü daha rahat geçirmenizi sağlayacak.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi içinizdeki ve partnerinizle olan dengeyi korumak için epey çabaladığınız bir dönemdesiniz. Bugün ilişkinizin temellerini biraz sarsacak bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir sonraki adımınızın ne olması gerektiğini hesaplarken çılgına dönmek yerine sakin kalmaya çalışmak en iyisi olacaktır. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün normalde hiç ilgilenmediğiniz bir konu hakkında araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce sımsıkı kapalı olduğunu gördüğünüz kapılar sizin için yavaş yavaş açılıyor. Bugün şanslı gününüzdesiniz!

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