Günlük burç yorumları: 3 Haziran 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, hayat biraz ciddileşiyor olabilir ve bunu bir oldukça zıt bir durum olarak düşünüyor olabilirsiniz. Geçmişe karşı şimdiki zaman, iyiye karşı kötü, doğruya karşı yanlış bulmak isteseniz de hayat her zaman bu kadar açık olmayabilir. Her zaman bir orta yol vardır ve siz her şeyde bu rahat noktayı bulmakta ustasınız. O halde bugün bu yeteneğinizi kendiniz için de kullanabilir misiniz? Akışta kalmak ve şimdide sağlam bir şekilde kök salmak için bugün sizi çevreleyen şeyde spektrumun daha ışıltılı ucuna bakmayı deneyin. Size bir limon sunuluyor, ne yapacağınız tamamen size kalmış.