Günlük burç yorumları: 3 Haziran 2022 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fazla çalışma şu anda sizin için bir olasılık, ancak sizden ne istendiği konusundaki fikriniz, burnunuzu bileme taşına tutan tek şey olabilir. Bu görüşler, yetiştirilme tarzınıza derinden kök salmış olabilir ve değiştirilmesi zor olabilir. Bununla birlikte, yapabilecekleriniz ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir sınır koymak, yaşamınızda dengeyi yeniden kurmaya başlayabilir. Kendinize yer açmak için en kolay yeri bulmak için tüm durumu değerlendirin ve oradan başlayın.
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