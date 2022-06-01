Günlük burç yorumları: 3 Haziran 2022 Cuma

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın bir ilişki, bugün hedeflerinize ulaşmaktan sizi alıkoyuyor gibi görünebilir. Bununla birlikte, diğer kişinin gerçekte ne yaptığını ve sizin belki de haksız yere onu suçladığınız şeyi ayırmak zor olabilir. İleriye dönük en kolay yol, hedeflerinize ulaşmak için ne kadar küçük olursa olsun pratik çalışmaya başlamak olabilir. Bu yeterince iyi giderse, engellemelerinizdeki kendi rolünüze ve mevcut durumdan tam olarak ne elde ettiğinize bakmanın zamanı gelmiş olabilir.