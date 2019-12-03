YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşsiz bir düşünce tarzınızın olması sizin için hem çok kutsal hem de lanetli. İnanılmaz parlak fikirlere imza atabilmeniz size çok büyük avantajlar sağlarken insanlarla zıtlığa düşmeniz sizi bazen zorluyor olmalı. Bugün bu düşünce tarzınızı biraz törpülemek sizin için daha iyi olacak.