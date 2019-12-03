Günlük burç yorumları! (3 Aralık 2019 Salı)

3 Aralık salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Jüpiter’in dün Oğlak burcuna ilerlemesi, bugün yapacağınız işlerden daha somut sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. Bugün şans meleğinizin sürekli yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Yapacağınız işler su gibi akıp gidecek ve hiç strese girmemek sizi çok sevindirecek.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ağır hareket ediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Duygularınız ise bunun aksine hızlı bir şekilde değişmekte. Etrafınıza baktığınızda insanların sizden daha başarılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onları kıskanmak yerine kendinize odaklanmalısınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ne istediğinizi bilmeniz güzel bir şey. Fakat partnerinize karşı küçük bir çocuk gibi davranıp istediklerinizi yaptırabilmek için tutturmak itici görünecektir. Yetişkin bir insana yakışacak şekilde kendinizi ifade etmeyi deneyin.

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