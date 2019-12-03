3 Aralık salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Aralık 2019 Salı
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Jüpiter’in dün Oğlak burcuna ilerlemesi, bugün yapacağınız işlerden daha somut sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. Bugün şans meleğinizin sürekli yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Yapacağınız işler su gibi akıp gidecek ve hiç strese girmemek sizi çok sevindirecek.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ağır hareket ediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Duygularınız ise bunun aksine hızlı bir şekilde değişmekte. Etrafınıza baktığınızda insanların sizden daha başarılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onları kıskanmak yerine kendinize odaklanmalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ne istediğinizi bilmeniz güzel bir şey. Fakat partnerinize karşı küçük bir çocuk gibi davranıp istediklerinizi yaptırabilmek için tutturmak itici görünecektir. Yetişkin bir insana yakışacak şekilde kendinizi ifade etmeyi deneyin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün için planladıklarınızı herkese duyurmamaya çalışın. Çünkü yapacaklarınızdan haberdar olacak birkaç kişi fikrinizi değiştirmeye çalışabilir. Kendi patronunuz kendiniz olun ve kimseye kulak asmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün her şeyi yapabilecek enerjiye sahipsiniz. Uzun zamandır böyle hissetmiyordunuz. Bu enerjinizle işinize odaklanacak ve verimli bir gün geçireceksiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda egosu yüksek ve fazla renkli karaktere sahip insanlar olabilir. Bugün kendinizi onlarla uğraşacak kadar güçlü hissetmiyorsunuz. Bu yüzden kafanızı dinleyeceğiniz ve yanında huzurlu hissedeceğiniz insanlarla beraber olun.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni insanlarla iletişime geçmeye özen gösterin. Bu kişi daha önce yeteri kadar zaman ayıramadığınız bir iş arkadaşı ya da arkadaş grubunuzdan biri olabilir. Bunun sonucunda romantik bir ilişki beklemeyin, sadece ufkunuzu genişletecek tartışmalara katılın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hatalar yapmak, yanlış tahminlerde bulunmak gayet doğal. Yapmamanız gereken şey ise yaptığınız bir hatanın moralinizi bozmasına izin vermeniz. Bugün zihninizi açık tutun ve pozitif adımlar atacağınıza inanın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevmediğiniz insanların hata yapması ve başarısız olması sizi içten içe mutlu ediyor. Bu şekilde davranmaya devam ederseniz yalnızca çevrenizdeki insanları kaybetmekle kalmayacak aynı zamanda başarısızlığa sürükleneceksiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşsiz bir düşünce tarzınızın olması sizin için hem çok kutsal hem de lanetli. İnanılmaz parlak fikirlere imza atabilmeniz size çok büyük avantajlar sağlarken insanlarla zıtlığa düşmeniz sizi bazen zorluyor olmalı. Bugün bu düşünce tarzınızı biraz törpülemek sizin için daha iyi olacak.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakın gelecek için yaptığınız planların sekteye uğradığını göreceksiniz. Aşırı tepkiler vermek yerine daha verimli bir planlama yapmayı deneyin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar öz disiplininizden biraz ödün vermiş gibisiniz. Bu da nerede ne yapacağınız konusunda çok zorlanmanıza neden oluyor. Bunun gibi bir durumu daha önce yaşamış bir arkadaşınızdan destek almayı deneyebilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Oradan oraya koşturmak sizi biraz yorsa da her şeyin yolunda gittiğini görmek sizi mutlu ediyor. İlişkiniz, işiniz ve spor düzeniniz yolunda! İşinizle ilgili biraz daha sorumluluk almak istiyor olabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok çünkü üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yok!
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