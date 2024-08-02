Günlük burç yorumları: 3 Ağustos 2024 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün hazırlıklı olmadığınız değişiklikleri zorunlu kılarak işleri altüst edebilir. Bir rutini, talimatları veya programı takip etmek zorlayıcı olabilir. Sosyal etkileşimler, şaşırtıcı duyguların ortaya çıkmasıyla kafa karıştırıcı olabilir. Nitekim, akışa uymayı ve bazı değişikliklerin olmasına izin vermeyi hedeflerseniz, harika vakit geçirebilirsiniz. Randevular iptal edilirse veya planlar değişirse, boşalan zamanı olumlu olarak değerlendirin. Gün, daha fazla öngörülebilirlikle ilerliyor ve muhtemelen işi halletme konusunda güçlü bir arzunuz var.
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