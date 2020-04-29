29 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Nisan 2020 Çarşamba
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Bugün duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin ve kendinizi açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün düşünce sınırlarınızı genişletip yeni kariyer planları yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında araştırmalar yapın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni fikir kaynaklarınızdan biri rüyalarınız olabilir. Gördüklerinizi bir kenara not alın ve yeni projeler üretirken ilham kaynağınız olsunlar.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli kararlar almadan önce arkadaşlarınıza danışmak isteyebilirsiniz. Size sunacakları mantıklı argümanlar sayesinde rahat bir şekilde hareket edebileceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kilo vermek için çalışmalara başlama planlarınız varsa bugün bunun için ideal gün. Telefonunuza indireceğiniz uygulamaların rehberliğinde spor yapmaya başlayabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz belgeseller ve dinlediğiniz şarkılar yaratıcı enerjinizi besleyecek. Bu alanda daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyeceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zekasına güvendiğiniz bir kadından bugün çok güzel bir haber alabilirsiniz. Bu haberi sevdiklerinizle paylaşmak da neşenize neşe katacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir iş arkadaşınızın bahsedeceği şeyler konu ne olursa olsun ilginizi çekecek. Bu durum uzun zamandır görüşmemenizden ve arkadaşınızı çok özlemenizden de kaynaklanıyor olabilir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla, eşinizle ve ebeveynlerinizle kısacası çevrenizdeki herkesle ilişkileriniz yolunda ilerliyor. İletişim ve kendinizi ifade etme konusunda da oldukça rahatsınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınızla güçlerinizi birleştirerek daha kısa sürede yol kat edeceksiniz. Ortaya çıkardığınız iş de herkesi tatmin edecek nitelikte olacak.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar canınız sıkıldığında eşiniz yanınızda olduğu için kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Birlikte hala çocuklar gibi eğlenebiliyor olmanız büyük şans!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eski arkadaşlarınızla yapacağınız bir görüntülü konuşmada eski günlerden bahsedip duygulanacaksınız. Her şey normale döndüğünde daha sık görüşmek için elinizden geleni yapmalısınız!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnternet üzerinden katılmaya başladığınız bir online ders ya da workshop ilginizi çekmiş olmalı. İşte bu günleri değerlendirmek için güzel bir fırsat!
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