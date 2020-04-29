Günlük burç yorumları! (29 Nisan 2020 Çarşamba)

29 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin ve kendinizi açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün düşünce sınırlarınızı genişletip yeni kariyer planları yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında araştırmalar yapın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni fikir kaynaklarınızdan biri rüyalarınız olabilir. Gördüklerinizi bir kenara not alın ve yeni projeler üretirken ilham kaynağınız olsunlar.

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