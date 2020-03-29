29 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Mart 2020 Pazar
1
13
Bu aralar paranızı keyfiniz için değil ihtiyaçlarınız için harcamaya özen göstermelisiniz. Lüks harcamalar yapmak için doğru zaman değil.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gururunuzu bir kenara bırakıp başkalarının isteklerine göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu durum sizin için bir hayli zor. Bir emre itaat ediyormuş gibi hissetmekten vazgeçerseniz daha kolay olacak.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer bugün gördüğünüz bir eşyayı almak konusunda kararsız kalırsanız kendinize düşünmek için süre tanıyın. İki gün sonra da hala aynı fikirdeyseniz bu eşyayı satın alabilirsiniz.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutku ve romantizm kokusu alıyoruz! Hayatınızdaki kişiye kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak daha yakın hissetmek istediğiniz bir gündesiniz. O zaman neden bekliyorsunuz, harekete geçin!
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir aile bireyi hakkında kötü bir haber alabilirsiniz. Fakat üstünden biraz zaman geçince bu haberin o kadar da büyük sorun yaratmayacağını anlayacaksınız.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinizdeki işleri bir an önce bitirmek için kendinizi fiziksel olarak çok zorluyorsunuz. Sağlığınızda kalıcı bir hasar oluşmasını istemiyorsanız biraz daha yavaş hareket etmelisiniz.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın bir arkadaşınızın ruh eşiniz olabileceğini fark etmek sizi biraz afallatacak. Ancak onun da sizinle aynı fikirde olduğunu gördüğünüzde çok sevineceksiniz.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu hissediyor olmalısınız. Güne normalden daha erken başlayıp sabah saatlerini kendinize ayırmak iyi bir seçenek olabilir.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genelde hassas biri olduğunuz doğru. Bugün bu hassaslığınız çocuklara ve yaşlılara karşı daha da artıyor. Herkese kol kanat germek istiyorsunuz.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşvereninizin sizden istediği işleri yapmak için büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Endişelenmeyin, bunun karşılığını yakın zamanda alacaksınız.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz günlerde tek başınıza sırtlandığınız iş yükü kesinlikle adil değildi. Sizinle aynı departmanda çalışan insanlardan destek almalı ve iş bölümü yapmalısınız.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde ekstra mesai yapıp aynı zamanda da akşamları arkadaşlarınızla görüşmekten geri kalmıyordunuz. Artık biraz evde dinlenme zamanı, yoksa sağlığınızla ilgili büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde hasta olan insanları görmek bugün sizi endişelendiriyor olabilir. Kişisel hijyeninize dikkat ettiğiniz sürece bir sorun çıkmayacağından emin olabilirsiniz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.