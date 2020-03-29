Günlük burç yorumları! (29 Mart 2020 Pazar)

29 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bu aralar paranızı keyfiniz için değil ihtiyaçlarınız için harcamaya özen göstermelisiniz. Lüks harcamalar yapmak için doğru zaman değil.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün gururunuzu bir kenara bırakıp başkalarının isteklerine göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu durum sizin için bir hayli zor. Bir emre itaat ediyormuş gibi hissetmekten vazgeçerseniz daha kolay olacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer bugün gördüğünüz bir eşyayı almak konusunda kararsız kalırsanız kendinize düşünmek için süre tanıyın. İki gün sonra da hala aynı fikirdeyseniz bu eşyayı satın alabilirsiniz.

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