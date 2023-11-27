Günlük burç yorumları: 29 Kasım 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün kendinizi geçmişten gelen bir şeylerden özgürleştirmeniz için güzel enerji yanınızda. Gün, ilerledikçe stres ve gerginlikten kurtulmanıza yardımcı olur ve sizi kolay yolu seçmeye ikna edebilir. Bazen sadece bir molaya ihtiyacınız olur ancak bazen de sizi daha iyisine götürecek bir zorlukla karşı karşıya olursunuz ve bugün durum böyle olabilir. Sık sık işleri kendi başınıza yapmaktan vazgeçtiğinizi veya yükü paylaşmanın sizin için çok daha iyi olacağını fark ederseniz, değişiklik yapmaya karar verebilirsiniz.
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