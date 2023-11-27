Günlük burç yorumları: 29 Kasım 2023 Çarşamba

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaratıcı arayışlar ve fikirler için sağlam bir gün. Özellikle de uyum ve denge duygunuz güçlü olduğundan büyük adımlar atabilirsiniz. İş veya sağlıkla ilgili endişelerinize yanıt bulmak için geçmişe bakıyor olabilirsiniz ancak eğer ilerlemenizi engelliyorsa daha rahat oldukları için eski yöntemlere başvurmaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Artık size pek hizmet etmeyen bir şeye, özellikle de bir tutuma veya beklentiye takılı kalıp kalmadığınızı düşünün. Bir sorunla ya da duyguyla uğraşmaktan kaçınmak için kendinizi ev işlerine ya da işe verme eğiliminize dikkat edin.